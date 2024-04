Le plus bel œuf au monde – Ed. Gründ

Le plus bel œuf au monde est un album jeunesse, des éditions Gründ, paru fin février 2024. Un livre de Jo Hoestland et Crescence Bouvarel, qui présente une belle histoire de Pâques, entre amitié, jeu, partage, bienveillance et merveilleuse surprise de la vie.

C’est le jour de Pâques, un jour de fête et de chasse aux œufs ! Le temps est beau, le ciel est bleu et cela rassure les amis qui se préparent. En sortant de chez elle, Colette, la poulette, remarque la rosée qui fait briller l’herbe verte. Elle imagine qu’une princesse, en courant, a brisé et perdu toutes les perles de son collier ! Ce matin-là, les cinq amis se sont levés de bonne heure, pour retrouver les œufs de Pâques. Il y a Lilou la souris, Colette la poulette, Pablo l’agneau, Samson le cochon et Merlin le lapin. Ils se retrouvent tous ensemble pour célébrer cette fête et chacun aimerait bien trouver le plus bel œuf !

Le récit est plein de tendresse, invitant à suivre ces cinq amis, le jour de Pâques, à la recherche du plus bel œuf. Tout le monde s’affaire et s’amuse, de trouver un œuf ou plusieurs. A la fin de la partie, il y a le partage, mais aussi une amie qui manque… L’histoire est simple, bien posée et détaillée, entre bienveillance et partage. Le texte reste simple, pour les jeunes lecteurs, qui vont découvrir une belle fête, ainsi qu’un joli univers animalier. Le récit est également plein de surprise, avec un final particulièrement inattendu et attendrissant. Le dessin est doux, avec un trait rond et un jeu de lumière avec des teintes dorées, offrant des illustrations scintillantes sur toutes les pages.

Le plus bel œuf du monde est un album jeunesse scintillant, des éditions Gründ. Une belle historie pour Pâques, entre jeu, chasse, gourmandise, amitié, partage et grande surprise de la vie ! Un récit plein de bienveillance, qui saura plaire aux petits comme aux grands lecteurs.

