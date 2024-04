Tente anti-UV Breezy de Béaba – Protéger bébé des rayons du soleil avant tout !

Les vacances d’été arrivent les amis, et il faut penser à s’équiper comme il se doit lorsqu’on part avec nos petits et grands bébés. Une fois n’est pas coutume, c’est la marque Béaba que j’avais envie de vous conseiller aujourd’hui, et notamment sa tente anti-UV Breezy qui va être d’un grand secours lors de sorties ensoleillées.

Tente anti-UV Breezy Béaba – L’atout indispensable des après-midi au bord de l’eau !

Béaba a l’habitude de proposer des équipements puériculture fonctionnels – et parfois indispensables – pour faciliter la vie des parents. Lorsque j’ai vu qu’elle proposait une tente anti-UV du nom de Breezy, j’avais envie d’en savoir un peu plus, et de vous donner un avis éclairé et sans filtre.

Déjà, pourquoi Breezy ? Sûrement de la com’ côté Béaba pour ajouter de la modernité à l’objet, mais sachez qu’il s’agit en fait d’une tente anti-UV aérée. Ce qui signifie qu’elle va permettre aux enfants de respirer à l’intérieur, et c’est plutôt une bonne nouvelle. En effet, certaines tentes UV sur le marché ne sont absolument pas étudiées pour protéger nos enfants, aussi soyez vigilants là-dessus. Parfois, il vaut mieux y mettre un peu plus cher en passant par une marque reconnue, plutôt que d’acheter une tente anti-UV lambda qui ne serait absolument pas fonctionnelle et donc dangereuse pour nos bambins.

Petite parenthèse tout de même, celle-ci est proposée au prix raisonnable de 39 €, et vous pourrez la retrouver sur Amazon, rendez-vous ICI.

En quoi se distingue-t-elle des autres tentes anti-UV ?

Pour commencer, et sans surprise, la tente protège bébé des rayons du soleil. Quel que soit le type de peau de nos babys, il est important de les protéger en leur mettant un soin solaire adapté, et en leur apportant un maximum de protection comme le propose la tente anti-UV Breezy de Béaba.

Celle-ci possède un système d’aération 360° modulable, ce qui signifie qu’elle apporte une protection solaire UPF 50+, et c’est exactement ce que l’on recherche lors de goûters au bord de l’eau notamment.

Son petit plus : elle est modulable, notamment grâce aux volets textiles qui s’ouvrent et se ferment en fonction de l’exposition au soleil. Appréciable également, une fois les volets levés, l’enfant va profiter d’une ventilation 360 °. Sans oublier la présence d’une moustiquaire, utile pour le protéger d’éventuels insectes, ou encore des envolées de grains de sable. Ce qui veut aussi dire que l’intérieur reste propre. Parfait donc pour le moment du goûter ou simplement pour jouer tranquillement.

Une tente familiale

Elle est spacieuse, peut-être un peu trop dans certaines circonstances, je m’explique. Il s’agit clairement d’une tente familiale comme le justifie sa taille : 85 cm de hauteur et 120 cm de largeur. Cela a l’avantage d’accueillir 3 enfants ou un adulte et un enfant, voire deux. Mais cela prend aussi pas mal de place sur une plage, reste à trouver l’endroit adéquat. Enfin, elle est facile à porter et à monter. Elle se transporte aisément grâce à son sac et à sa bandoulière bien pratique. Mieux encore, elle se monte en 1 minute à l’aide de 4 sardines incluses. Un jeu d’enfant !

Enfin, je me permets une petite parenthèse esthétique car je trouve que Béaba sait proposer de jolis équipements. Ici, des arcs-en-ciel, des coquillages, un tissu solide et agréable au toucher. Tout y est !

Je me répète, mais Béaba a toujours réussi à se mettre à la place des parents pour proposer des équipements utiles et fonctionnels. Preuve en est cette tente anti-UV Breezy, et le sac à langer Oslo que je vous ai précédemment présenté sur FranceNetInfos. Rendez-vous ICI si vous avez loupé la chronique.

Je reviens très vite avec un nouvel article dédié aux nouvelles lunettes de soleil Béaba qui valent le détour !