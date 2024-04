“Un Printemps pour te Succomber” de Morgane Moncomble apporte toute la douceur du Printemps qui pointe le bout de son nez. Sur fond de mariage arrangé pour sauver son commerce pour l’une, et sauver son image pour l’autre, l’amour fleurit comme les bourgeons sur une branche.

Résumé

Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s’en sortir : sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex. Face à l’adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s’allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L’heureux élu, c’est lui : Camille Levesque. Fondateur d’une application d’escorting. Son faux fiancé.

Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale. Au point d’entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s’afficher comme un homme prêt à s’engager pourrait s’avérer payant. La perle rare pour cela, c’est elle : Magnolia Kumar. Mère célibataire et féministe. Qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence.

S’ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper…

À propos du livre

“Un Printemps pour te Succomber” de Morgane Moncomble est disponible en librairie depuis le 20 Mars dernier. Publié aux éditions Hugo New Romance, c’est le troisième tome de la saga “Seasons”. Si le premier tome, “Un Automne pour te Pardonner” était un beau coup de cœur, le deuxième était une véritable maestria. Ce troisième tome est une superbe lecture à l’orée du Printemps.

Mon avis

Encore différent des deux précédents tomes, “Un Printemps pour te Succomber” est un énorme câlin littéraire. Parfait pour entamer cette nouvelle saison fleurie et colorée, ce troisième tome met les sens en effervescence.

L’histoire, située à Amsterdam en Hollande, nous ravit l’imagination visuelle avec ses champs de tulipes et ses canaux bucoliques. Côté olfactif, nous suivons Nolia dans son amour pour les fleurs, leurs odeurs et leurs significations. Le goût est également travaillé au sein de scènes de dégustation de gâteaux de mariage ou encore d’un pique-nique romantique au bord de l’eau. Bien sûr, le sens du toucher n’est pas laissé en reste avec des passages très sensuels et bien caniculaires pour cette saison douce ! Enfin, pour l’ouïe, il vous suffira de brancher vos écouteurs et de vous laisser porter par la playlist concoctée par l’autrice.

Dans “Un Printemps pour te Succomber” l’autrice aborde, entre autres, la question du travail du sexe, du revenge porn, de la manipulation toxique. Des sujets forts et importants dont le traitement reste, malheureusement, parfois un peu superficiel. Elle crée l’équilibre avec une atmosphère très douce et agréable et des personnages extrêmement attachants. Si jusqu’à maintenant je ne savais jamais choisir un book boyfriend au-dessus d’un autre, je n’ai plus ce souci. Camille s’est rapidement érigé au sommet et bon courage pour le déloger.

En bref

En résumé, “Un Printemps pour te Succomber” est une superbe romance, parfaite pour entamer la nouvelle saison. Fleurie, colorée, douce, enveloppante… L’autrice a parfaitement su comment capter l’essence du Printemps pour l’instiller avec brio dans son roman.