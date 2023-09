Je viens de refermer “Un Automne pour Te Pardonner” de Morgane Moncomble, une véritable petite pépite. Publié chez Hugo New Romance, ce roman a su me captiver du début à la fin ! Je m’en vais donc de ce pas vous partager mon enthousiasme.

Résumé

Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus.

Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c’est lui : Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l’a humiliée il y a dix ans et qu’elle n’a jamais oublié depuis.

Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête… et satisfaire sa soif de vengeance.

Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s’attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c’est elle. Camélia O’Brien. La première victime de Rory. La fille qu’il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis.

Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés… et repartir de zéro.

À propos du livre

Paru le 20 Septembre dernier aux éditions Hugo New Romance, “Un automne pour te pardonner” est le premier tome de la série “Seasons” de Morgane Moncomble. Ses précédents romans étaient quasiment tous des coups de coeur pour moi, et celui-ci n’a pas fait exception.

Mon avis

Tout d’abord, plonger dans l’ambiance dark academia de “Un automne pour te pardonner” est une expérience que j’ai adoré. En dehors de la Scholomance de Naomi Novik, je n’ai jamais lu de romans avec cette ambiance. Et en grande férue de l’Ecosse et de l’environnement universitaire, ce roman avait tous les ingrédients pour me plaire. Morgane Moncomble nous transporte donc dans un monde où le mystère et l’intellect se mêlent de manière envoûtante. L’atmosphère sombre et intrigante est tout simplement irrésistible. L’enquête rajoute un vrai plus à cette romance, elle la rend vivante et passionnante.

Les personnages, imparfaits et réalistes, sont au cœur de cette histoire prenante. Camélia et Lou m’ont énormément touchée. Leurs blessures, leurs doutes et leurs peurs les rendent incroyablement réels. L’autrice excelle à créer des personnages à la personnalité tourmentée, et une fois encore cela se ressent à chaque page. Si les personnages secondaires sont un peu moins travaillés que d’habitude, les trois personnages principaux sont fascinants. Et tout particulière Rory, qui ne vous laissera pas de marbre.

“Un automne pour te pardonner” est sans conteste le meilleur roman de l’autrice à ce jour. La qualité de sa plume, les retournements de situation inattendus et l’histoire profondément émouvante atteignent le niveau au-dessus. D’ailleurs, cela m’a fait oublier les légères incohérences et facilités dans l’enquête que j’ai pu croiser. Il reste essentiel de rappeler que ce roman est avant tout une romance, et non un polar. On lui pardonne donc volontiers !

Une autre pépite de ce roman est la playlist concoctée par l’autrice elle-même. Morgane Moncomble a un talent inné pour choisir des chansons qui amplifient l’émotion de chaque scène. Mais soyons honnêtes, je suis un peu biaisée, car la moitié des chansons qu’elle choisit sont déjà dans mes favoris.

Le plaisir ne s’arrête pas là. Morgane Moncomble nous promet trois autres tomes, chacun se déroulant pendant une saison différente. Et ne vous attendez pas à ce qu’ils ressemblent tous au premier tome. Chacun a son propre style, du cosy presque feel-good au triste et mélancolique. Elle promet beaucoup d’émotions, avec toujours une touche d’humour.

En bref

En fin de compte, “Un automne pour te pardonner” est un roman qui mérite d’être lu et apprécié par toutes les personnes amatrices de romance. Morgane Moncomble a une fois de plus prouvé son génie littéraire avec ce joyau de dark academia. Ne manquez pas cette aventure fascinante et émotionnelle qui vous laissera sans voix.