Les évaporés – Ed. Sarbacane

Les évaporés est un album d’Isao Moutte, inspiré du roman de Thomas B. Reverdy, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Un roman graphique qui présente une chronique familiale et sociale, à travers le départ d’un sexagénaire qui décide de tout quitter, après avoir été licencié.

Chez, lui, le soir, un homme écrit, à son bureau, quelques mots sur une feuille volante, comme une lettre. Il enfile une veste et sort pour fumer. Il regarde sa montre. Bientôt, un véhicule semble arriver à sa rencontre. Derrière lui, il y a deux valises. Un homme sort du véhicule, demandant s’il a préparé ses cartons. L’homme affirme qu’il n’a seulement que deux valises, juste le nécessaire. En effet, il laisse le reste à sa femme… Le conducteur explique qu’ils devraient arriver à Tokyo vers dix heures, avant de demander si son passager est prêt pour le grand saut. Derrière lui, l’évaporé laisse une lettre sur le bureau, son futon ouvert et la clé de la voiture, avec le passeport, à l’entrée de la maison. L’homme, d’un certain âge, quitte toute sa vie, emportant avec lui seulement deux valises… Dans le véhicule, il s’assoupit, regarde le paysage défilé…

Plusieurs destins s’entremêlent dans cette chronique familiale et sociale. Kaze, pratiquement la soixantaine, est licencié du jour au lendemain sans autre forme d’explication. Pour ne pas déshonorer sa famille, il préfère partir dans la nuit, sans se retourner et en laissant sa famille derrière lui. Il part pour Tokyo… Sa fille, en France, doit revenir au pays, car sa mère ne supporte pas d’être seule. Yukiko va enquêter pour retrouver son père. La bande dessinée offre un récit intéressant, présentant ces personnes disparues, que ni la police, ni la famille ne recherchent. Ainsi, une autre facette du Japon est à découvrir dans cet album, tout comme l’après Fukushima. Le récit reste bien découpé, oscillant entre différents personnages, qui s’entremêlent et forment une histoire forte intéressante. Les activités mafieuses, les orphelins et la population délaissés de Fukushima sont au cœur de cet album. Le dessin, semi-réaliste, reste plaisant et efficace.

Les évaporés est un récit complet, une chronique familiale et sociale, des éditions Sarbacane. Un album immersif et intéressant, qui présente une partie du Japon moderne, à travers Kaze qui décide de disparaître, après avoir été licencié.

