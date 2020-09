Coup de coeur : “Falling Again” de Morgane Moncomble

C’est demain que paraît en librairie le nouveau roman de Morgane Moncomble, “Falling Again”. S’inspirant des k-dramas, l’auteure nous livre une romance douce et intense. Car n’oublions pas qu’il s’agit de Morgane Moncomble : le drame est présent dans tous ses romans. Alors accrochez-bien votre ceinture avant de vous lancer dans votre lecture !

Résumé

Surdoué mais solitaire, Aaron n’a que cinq ans lorsqu’il manque de se noyer. Celle qui le sauve d’une mort certaine n’est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d’amis.

Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens… jusqu’à ce que la vie les sépare.

Seize ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c’est le destin ; l’occasion de faire table rase du passé.

Seul problème : Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d’amour.

À propos du livre

Du 1er au 30 Septembre, Morgane Moncomble a proposé, sur son compte Instagram, un challenge livresque. Le #FallingAgainReadathon consistait à lire 5 livres correspondant chacun à une catégorie faisant référence à son nouveau roman “Falling Again”. Le but était de patienter jusqu’à sa sortie. Et nous y sommes ! Demain, le 1er Octobre, vous pourrez vous jeter sur son nouveau roman publié chez Hugo New Romance pour le dévorer d’une traite. D’ailleurs, si vous en avez le courage, contrairement à moi, faites durer le plaisir !

Alors qu’elle est recrutée par Abisoft, une grande entreprise de jeux vidéos, Fleur se retrouve devant son amour d’enfance : Aaron. Outre le fait qu’elle se présente sous son nom de plume, Lilas Rodriguez, Aaron ne semble pas la reconnaître. Pire, il semble la détester et se comporte comme un véritable goujat avec elle. Blessée, mais désirant faire ses preuves, elle n’hésite pas à s’affirmer, quitte à déstabiliser le glaçon qu’il est devenu. De son côté, Aaron semble de plus en plus tête en l’air, et il recherche désespérément à retrouver la belle Fleur, réminiscence de son bonheur perdu. Se heurtant au silence de ses parents qui prétendent ne plus se souvenir, l’arrivée de Lilas dans sa vie déclenche un tourbillon incontrôlable autour de lui. Mais elle est peut-être aussi la réponse à toutes ses questions.

Comme à son habitude, l’auteure propose un roman léger et fleuri, qui se révèle, au fil des pages, beaucoup plus sombre qu’il n’en a l’air. En effet, elle se base sur des faits d’actualité, des sujets de société, pour faire passer des messages importants. Les personnages sont complexes, réfléchis, profonds. Ils ont vécu, souffert, aimé, ils traînent leur casseroles, et souvent, ça fait mal au cœur. Mais dans les k-dramas, comme dans la vie réelle, il y a toujours un espoir. Un espoir que ça aille mieux, que ça s’arrange. Malgré la peine, malgré la douleur, malgré le passé. Et c’est justement ça qu’on aime.

Mon avis

Morgane Moncomble is a queen.

Voilà.

Je pourrais me contenter de vous dire ça, mais ça serait un peu maigre comme retour.

Morgane Moncomble est à la romance française ce que Brittainy C. Cherry est à la romance américaine. Une référence incontournable dans le monde des romances prenantes, construites, réalistes et importantes. Elle ne fait pas dans les comédies romantiques, tout simplement parce qu’elle ne sait pas faire. Ce n’est pas faute d’avoir essayé pourtant, mais le drame revient toujours au galop dans son écriture. Parce que la réalité n’est pas toujours rose, et qu’il est important d’en parler. Mais toujours avec une touche d’espoir, de gentillesse, les mots qu’ils faut. Les romans de Morgane Moncomble transpirent de bienveillance et “Falling Again” n’échappe pas à la règle.

Dans “Falling Again”, elle prend le parti de s’inspirer des k-dramas pour un peu les parodier. Elle nous emmène dans un univers qui m’était totalement inconnu : les références coréennes, le monde des jeux vidéos, etc. Cependant, les pensées de Fleur ont violemment résonné avec les miennes. Cette façon de s’auto-sabotter à cause de son manque de confiance en elle. Son incapacité chronique à accepter les compliments des autres. La violence dont elle fait preuve envers elle-même alors qu’elle est si bienveillante avec les autres. Mais son évolution, encore une fois, est absolument inspirante.

Je me suis attachée à une vitesse incroyable à Fleur et Aaron, malgré la froideur de ce dernier. Avec Morgane Moncomble, rien n’est écrit au hasard, personne ne se comporte de la manière dont il·elle se comporte sans une raison bien précise. Je savais donc que son comportement allait évoluer. Et j’ai adoré découvrir leur histoire, leur relation (re)naissante et les voir tomber amoureux.

En bref

À chaque nouveau roman de Morgane Moncomble, je me dis qu’elle ne peut pas faire mieux. Et puis je découvre le suivant et elle ne cesse de me surprendre. “Falling Again” fut une lecture saisissante de beauté et de tendresse, que je n’ai pas su lâcher. Je l’ai lu d’une traite, j’y ai consacré ma soirée, car je ne pouvais pas faire autrement. Mais l’attente entre les pépites de Morgane Moncomble est longue, alors un petit conseil : savourez sa nouveauté et prenez le temps !