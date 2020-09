Canneseries saison 3 du 9 au 14 octobre

La troisième saison de Canneseries aurait dû avoir lui en avril dernier. Reportée, elle va finalement se tenir dans quelques jours, du 9 au 14 octobre. Ce sera sans doute l’un des seuls si ce n’est le seul festival qui se tiendra en France cet automne. Bien sûr, cette nouvelle édition aura une saveur très particulière. Cannes a mis en place un protocole strict avec le port du masque obligatoire, l’espacement des sièges dans les salles et la présence de portiques de sécurité sanitaire pour permettre au public d’assister aux projections et aux différents événements dans les meilleures conditions. Cette année, étant donné que les rencontres et les masterclasss « physiques » seront moins nombreuses que les années précédentes, les organisateurs ont prévu plusieurs événements à suivre gratuitement sur la plateforme numérique du festival. De quoi ravir tous les amateurs de série, qu’ils soient à Cannes, ou chez eux devant leur ordinateur.

Dix séries internationales en compétition

Le jury composé des actrices Laetitia Eido, Roxane Mesquida, Caroline Proust, de l’acteur Grégory Fitoussi, de l’acteur-réalisateur Jean-Pascal Zadi et du compositeur Randy Kerber devront faire leur choix parmi dix séries venues du monde entier : 257 reasons to live (Russie), Atlantic croosing (Norvège), Cheyenne et Lola (France), Losing Alice (Israel), Man in room 301 (Finlande), Moloch (France-Belgique), Partisan (Suède), Red light (Belgique-Pays Bas), Top dog (Suède), Truth seekers (Royaume Uni).

Des séries courtes en compétition

A noter que cette année les séries courtes de la compétition internationale seront diffusées avant la projection des séries longues dans l’auditorium Lumière du Palais des Festivals. Pour départager ces séries courtes, le président du jury Jamie Bamber sera entouré d’Erin Moriarty et de Timothée Hochet.

Des séries hors compétition en avant-première

Comme les éditions précédentes, Canneseries offrira de belles avant-premières de séries hors compétition très attendues.

La Flamme , la série où Jonathan Cohen parodie le Bachelor bientôt diffusée sur Canal Plus, sera projetée lors de la cérémonie d’ouverture.

Les deux premiers épisodes de la saison 4 de Dix pour Cent suivront la cérémonie de clôture le 14 octobre.

suivront la cérémonie de clôture le 14 octobre. Ovni(s), une création originale de Canal Plus avec notamment Michel Vuillermoz et Melvil Poupaud.

une création originale de Canal Plus avec notamment Michel Vuillermoz et Melvil Poupaud. Free Ray Shawn : une série portée par Lawrence Fishburne

: une série portée par Lawrence Fishburne Shadowplay: une série avec Michael C Hall pour Studio Canal.

Des rencontres et des débats

L’espace Miramar proposera plusieurs rencontres et débats. Il sera ainsi possible de rencontrer l’équipe de Dix pour Cent, de La Flamme, des Mystères de l’amour ainsi que l’équipe de la série « Derby girl » de France TV Slash, en partenariat avec le festival Séries Mania. Le public pourra également assister aux masterclass de Cathy Verney ou Corentin Sellin. Des projections d’Alice Nevers et d’Un si grand soleil seront aussi proposées.

Des rendez-vous sur la plateforme numérique

Les autres rendez-vous se feront en version numérique. Judith Light et Daisy Edgar Jones recevront des prix lors de la cérémonie d’ouverture. Erin Moriarty, Kyle MacLachlan ou même Sigourney Weaver répondront aux questions du public, depuis les Etats-Unis ! Il sera également possible de regarder certaines séries proposées par le festival.

Pour plus de renseignements et pour connaître le programme complet avec les horaires des projections et événemenst : www.canneseries.com