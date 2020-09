Rani – Marquise : la fin de la saga

La saga des éditions Le Lombard, Rani, se conclut avec ce huitième et dernier tome, Marquise, paru en septembre 2020. Une bande dessinée de Jean Van Hamme, Didier Alcante et Francis Vallès, qui présente un récit historique, d’aventure et romanesque.

Madras, dans le quartier général des anglais, le colonel clive s’en fait pour la suite des évènements. Il affirme que la situation est grave et que la guerre est désormais totale. Louis XV s’est décidé à mener la guerre en Europe, mais également au Canada et maintenant en Inde. Le général Lally-Tollendal vient de débarquer à Pondichéry, avec plus de 3000 soldats. Le général Coote tente de le rassurer, et assure que du renfort arrive de Calcutta. A la vue des positions de chacun, ils en déduisent rapidement que l’affrontement décisif aura lieu à Vandavachy. Puis, le général Coote demande où en sont les négociations avec le Rajah du Sandrapur. Malheureusement, les négociations ne se sont pas passées comme prévu… Mais le colonel Clive ne se fait pas d’idées, le petit royaume se soumettra facilement s’ils battent les français !

La tension est palpable, au début de ce dernier tome, entre les anglais qui s’apprêtent à combattre les français et tentent de mettre au point une stratégie, et la relation entre Jolanne et le Rajah du Sandrapur. La jeune femme est maintenant faite prisonnière dans ce palais. Mais plusieurs évènements et rebondissements vont jouer en sa faveur… En effet, la bande dessinée est pleine de surprises et de péripéties, entre les combats, les complots de Philippe, les sauvetages, les mises à mort… Le récit est dynamique, très plaisant, s’appuyant sur l’histoire et offrant une belle histoire d’aventures, dévoilant une héroïne toujours aussi déterminée, belle, envoûtante et courageuse. La partie romanesque n’est pas laissée de côté, dans ce dernier tome, avec, là aussi, quelques surprises, pour les deux amoureux. Le dessin est réaliste, contemporain, vif et fluide, offrant quelques belles planches à découvrir.

Marquise est le huitième et dernier tome de la saga Rani, des éditions Le Lombard, offrant une fin toute à fait plaisante, avec toujours un fond historique, de l’aventure, des péripéties, des affrontements, des complots et un brin de romantisme.