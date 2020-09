Référencement google My business : Référencer son entreprise localement

La course à la bonne place sur la toile est aujourd’hui à son paroxysme, et pour prendre de l’avance sur la concurrence, les entreprises se doivent d’avoir une bonne connaissance de ces outils et leviers qui permettent facilement de se démarquer.

Les premières positions dans le classement du moteur de recherche Google sont particulièrement convoitées, et la firme américaine propose aux professionnels bien des outils pour ravir ces précieuses places, à l’instar de la fiche Google My Business. La Fiche GMB peut être dans certains cas un atout pour les professionnels… à condition que les avis négatifs des clients ne fassent pas un contrepoids.

Les avantages de la visibilité

La fiche Google My Business est un vecteur de réputation et un outil de référencement local intéressant pour les entreprises. Les multiples informations que l’on peut mettre en ligne grâce à une fiche GMB sont une excellente manière de convertir des prospects ou internautes en clients.

Quelques clics permettent aux individus qui effectuent des recherches sur votre activité de prendre connaissance des produits et services que vous proposez, de connaître vos horaires d’ouverture ou votre adresse précise. En association avec un mini site, la fiche Google My Business est suffisante pour vous apporter une bonne visibilité au niveau local, et pour booster votre référencement.

Les commentaires et avis des internautes sur votre fiche GMB contribuent efficacement à améliorer votre visibilité en augmentant l’activité des internautes autour de votre fiche. Plus les commentaires sont nombreux, plus le moteur de recherche s’intéresse à votre entreprise afin de vous offrir un classement avantageux dans les résultats de recherche des internautes.

Une fiche Gmb peut donc constituer un très bon outil pour stimuler votre référencement local et acquérir une bonne notoriété sur la toile.

Les faux avis sur fiche GMB

Sur les fiches Google My Business des entreprises, les internautes ont la possibilité de laisser très facilement leurs avis et commentaires. Google a choisi de mettre en place une politique qui est pensée pour favoriser les échanges entre les professionnels et leurs clients. D’un autre côté, la liberté d’expression de tous les prospects ou internautes qui souhaitent partager leurs expériences avec le Net est renforcée par la quasi-impossibilité de modération des fiches qui est imposée aux professionnels.

Ces derniers n’ont tout simplement pas la possibilité de supprimer un avis qui leur semble injustifié ou faux : cela permet de donner du crédit à l’ensemble des commentaires qui apparaissent sur les fiches gmb et de garantir une bonne transparence, sans manipulation.

Le problème est que tous les avis ne sont pas authentiques. La possibilité de publier anonymement ou sous de faux pseudonymes donne aux concurrents ou aux internautes l’occasion de mettre en ligne des avis négatifs sans aucun rapport avec la réalité, ce qui peut nuire gravement à la réputation des entreprises ou des commerces qui utilisent ces fiches. Si les avis injurieux, diffamatoires ou racistes par exemple peuvent être signalés, cela ne résout pas la question : il reste possible de mettre en ligne un avis faux ou un très mauvais retour sur des produits services, de façon suffisamment vague pour qu’il soit impossible de démontrer la tromperie. Il s’agit là d’un sérieux revers pour les entreprises qui subissent ces avis qui peuvent porter atteinte à leur crédibilité.

Gestion des faux avis avec un expert SEO et e-réputation

La mise en place d’une bonne stratégie de gestion des avis clients peut permettre aux professionnels de tirer tous les avantages relatifs à une fiche gmb. Il faut notamment pouvoir organiser une veille constante sur les fiches, apporter des réponses aux internautes, et mettre en avant les avis positifs des clients, pour minimiser l’impact éventuel des faux avis. Recourir aux services d’un expert SEO peut également permettre de booster la visibilité de l’entreprise sur la toile grâce à des outils pertinents et adaptés aux objectifs de l’entreprise.