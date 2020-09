Le Grand Livre du Père-Lachaise de Christian-Louis Eclimont vient de paraître chez Hugo Image. Vous y ferez une promenade inédite, historique et thématique dans le plus célèbre cimetière du monde.

Après une brève histoire du lieu, vous allez découvrir de petites biographies de près de 700 personnages. Ils sont classés par époque historique, La Révolution, le Directoire, le Consulat…l’Empire, de la Restauration à la Commune, de la IIIème à la Vème République.

On y évoque aussi de manière plus personnalisée les médiums et leurs proches, ainsi que les écrivains, et les stars du cinéma, de la télévision ou de la radio.

Partez à la découverte des sépultures de Molière, Sarah Bernhardt, Edith Piaf, Yves Montand, Simone Signoret…

Ce livre, illustré de plus de 200 photos, est un outil très précieux pour ceux qui souhaitent découvrir ce cimetière parisien. Il propose pour cela, un index par division.