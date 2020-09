étapes clés dans la gestion de crise pour bien manager l’urgence

Lorsque la crise est là, il est trop tard pour planifier et réagir, on ne peut plus que subir… demandez aux acteurs actuels du Covid-19, les sueurs passées pour tenter de suivre le mouvement de gestion de crise.

La communication en cas de gestion de crise, est indispensable. Il faut communiquer en interne, auprès de ses équipes, en externe auprès de ses clients et/ou fournisseurs, en cas de pépin ou de crise majeure.

La communication ne résout pas la crise, mais aide à mieux la comprendre, et à mieux l’appréhender. C’est l’affaire de toute l’équipe dirigeante, et de la cellule de crise.

La cellule de gestion de crise, c’est le commandant ou le navire amiral

La cellule de crise, sera le navire amiral de votre gestion de crise. Isolée et à l’abri de tous et de tout, la cellule de crise sera la base de la reconquête, et c’est là que les grandes options devront se prendre…

Grandes décisions, telles que stratégies, étapes, contrôles d’avancement, et changement de cap si nécessaire.

Peu importe la crise, toutes les crises sont à gérer selon les mêmes schémas, en adaptant chaque contexte, et chaque décision (sensible ou non), critique ou non, à limiter les effets de la crise, et a passer ce cap difficile, qui peut menacer sa survie.

Certaines crises sont de portée limitée, mais d’autres sont bien plus conséquentes et mettent en péril (l’organisation même de l’entité), une explosion entrainant la perte de locaux, un virus qui détruit votre réseau, un cable électrique arraché, une fibre optique qui ne peut plus vous alimenter, voilà des types de crise, qui peuvent arriver à tous.

9 étapes clés, dans une gestion de crise

Pour les passionnés, je vous recommande la lecture des 9 étapes d’une gestion de crise :

La gestion de crise, ne s’improvise pas, c’est une affaire de professionnels, elle se planifie et se détermine à l’avance, mieux encore, si vous pouvez la tester en période calme c’est encore mieux, pour découvrir tout ce qui ne va pas, et l’améliorer.

Les dernières crises, sanitaires coronavirus ou covid 19, grippes, la crise sur Ebola, la crise H1N1, le crise canicule de 2003, les crises financières 2008, les crises ont toujours tendance à revenir, et depuis un certain temps, des outils adaptés ont vu le jour, pour mieux les anticiper et les gérer.

MEMOGuard et CleverMultimédias, le couple parfait pour une une gestion de crise

MEMOGuard, l’outil de gestion d’astreinte et de supervision, couplé au CleverMultimedias, la plateforme de diffusion de messages d’alertes, permettent d’adresser autant de messages que nécessaire, quel que soit le canal, mail, SMS, Fax, Vocal, et ce par un simple clic de souris, vous pouvez déclencher une cellule de crise Communiquer est une nécessité, mais tous les outils ne sont pas aussi puissants, aussi rapides et aussi bien structurés et ne permettent pas d’adresser de milliers de messages aussi rapidement, avec des escalades et des retours DMTF, si nécessaire.

C’est entre autres, pour ces raisons que des dizaines de structures notamment pour les plans blancs utilisent nos outils, qui sont devenus une référence en la matière. Essayez-nous sans engagement, nous vous créerons un compte gratuitement et vous pourrez apprécier nos solutions, pertinentes et efficaces.

Plus d’information sur