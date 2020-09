Le marché des enterrements de vie de célibataire, COVID m’a tué !

Ce n’est plus une surprise, le COVID 19 aura eu la peau de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus. La restauration, les métiers artistiques, les salles de sport, les cinémas et bien d’autres secteurs ont subi un arrêt brutal et total de leur activité pendant 4 mois et nombreux sont ceux qui ne pourront lever la tête.

4 mois c’est long, très long. Mais quelques niches s’en seraient bien contentées, car pour celles-ci, c’est un calvaire de deux ans minimum qui se profile. C’est notamment le cas des organisateurs d’enterrement de vie de jeune fille. Une niche me direz-vous? Ce sont pourtant plus de 150 entreprises et 5000 personnes qui sont touchées directement par cette crise et plus de 80 000 entrepreneurs indirectement et lourdement pénalisés.

Les EVJF et les EVG, des chiffres étourdissants.

Depuis les années 70, c’est devenu une coutume parfois critiquée, voire moquée, mais pourtant à laquelle nous sommes tous un jour confrontés lorsque notre meilleur(e) ami(e) décide de se faire passer la bague au doigt.

En effet, même si le nombre de mariage recule avec 235000 célébrations en 2019 versus 305000 dans les années 2000, il en résulte que plus de 2 millions de personnes prennent part à des week-ends d’enterrement de vie de célibataire chaque année.

Pour tous ces participants à des EVG (enterrement de vie de garçon) et EVJF (enterrement de vie de jeune fille), c’est un budget moyen de 300 euros consacrés aux activités de ces bachelor party ! . C’est donc un marché de plus de 600 millions d’euros qui a été percuté de plein fouet par le coronavirus et qui, selon les estimations, ne devrait pas relever la tête avant 2022.

Des prévisions alarmantes pour les années à venir

Chaque année, les week-end d’enterrement de vie de célibataire ont lieu de février à juin en moyenne. Une période qui ne sera pas sans vous rappeler un certain confinement qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Les entreprises qui organisent ce type d’évènements jouent donc tout le chiffre d’affaire de leur année sur ces 4 mois fatidiques. Contrairement aux bars, restaurants et autres fonctions touristiques qui ont pu ratrapper leur retard de chiffre cet été et jusqu’à la fin de l’année, 2020 sera donc une année blanche pour les organisateurs d’EVG et d’EVJF. Mais cela va plus loin car il va falloir rembourser les acomptes et 2021 s’annonce à nouveau chaotique.

Vers un report des prestations

Afin de ne pas trop impactée la trésorerie des entreprises, l’État Français a accordé à l’ensemble du secteur touristique une dérogation particulière leur donnant droit de ne pas rembourser les acomptes perçus en offrant la possibilité au client de reporter leur évènement à une date n’excédant pas 18 mois. Il en ressort que les organisateurs ont pu garder leurs acomptes afin de continuer à maintenir le cap tant bien que mal mais il vont devoir l’année prochaine honorer toutes ces prestations sans recevoir aucune rémunération. Pire encore, si une seconde vague venait à toucher l‘Europe au printemps 2021, ce serait l’ensemble des prestations de 2020 qui seraient alors à rembourser à l’échéance des 18 mois et aucune rentrée d’argent à cause du COVID et des événements annulés. Une catastrophe qui enverrait tout droit à la liquidation plus de 150 entreprises.

Des destinations sortent du lot

En Europe, les enterrements de vie de célibataire ont lieu à 70% en France et 30% à l’étranger. Les destinations les plus appréciées à l’étranger sont Marrakech, Barcelone et Lisbonne. Cette année, 98% de ces séjours ont été annulés. Des agences réceptives spécialisées basées dans ces destinations ont dû mettre la clé sous la porte surtout qu’elles n’ont pu recevoir aucune aide de l’Etat Français.

Cependant, certaines destinations ont su tirer leur épingle du jeu en proposant des solutions de dernière minute, sans verser d’acompte, afin de garantir un séjour serein et sans crainte en cas d’annulation. On notera alors une croissance de 30% du nombre d’ EVG ET d’EVJF à Deauville , à Archacon et Annecy. Des grandes agglomérations telles que Lyon et Bordeaux ont également vu le nombre de séjours presque maintenus à leur niveau habituel. Seules Paris, le Sud Ouest et la région Est on perdu de leur attraction en France pour ces événements de niche.

Et les mariages dans tout ça ?

Bien entendu on ne prendra pas le risque d’infecter mamie et la moitié de la famille présente en ce si grand jour. Bas les masques, on pose les armes et on annule tout. On attendra gentillement que le virus veuille bien nous laisser vivre à nouveau ou bien qu’un laboratoire pharmaceutique nous trouve le vaccin tant espéré. Là encore, pour les organisateurs de mariage, il faudra serrer les dents et prier pour que le gouvernement ouvre les fenêtres, sinon, ce sera la porte !

Est-ce la fin de nos si chers enterrements de vie de garçons? Allons-nous voir un changement des codes et des traditions avec une modification des destinations, un rapprochement vers les villes Françaises ? Ou bien tout cela ne sera qu’un lointain souvenir en 2022 et nous pourrons sans crainte, voire de plus belle, enfiler notre costume le plus ridicule pour fêter la fin de célibat de notre meilleur ami?

À suivre …