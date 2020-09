Bonjour, Maîtresse ! – Journal d’une institutrice d’aujourd’hui

Bonjour, Maîtresse ! est le récit de Rachel Boutonnet, institutrice dans le Val d’Oise depuis vingt ans, paru aux éditions Hugo & Cie, fin août 2020. Un ouvrage, comme une suite à son premier livre, Journal d’une institutrice clandestine, dans lequel elle relate la suite de son parcours dans les écoles primaires.

Mardi 2 septembre 2008, Rachel fait ses premiers jours en CE1. L’atmosphère de la classe est différente de celle de l’an passé. Elle doit, de ce fait, doser son énergie autrement. L’an dernier, sur vingt-cinq élèves, dix-huit l’avaient eue comme maîtresse en CP. Ils avaient leurs habitudes, ils savaient comment elle travaillait, tous avaient déjà des repères et savaient comment tout cela tournait. Cette année, tout est à mettre en place, c’est normal et bizarre à la fois. Certains élèves ne lisent pas, il va donc falloir faire un groupe de tout-petits lecteurs. Il va lui falloir aussi reprendre tout en calcul. Des élèves ne connaissent que l’addition et d’autres confondent addition et soustraction…

C’est un journal qui est à découvrir et à lire, avec Rachel, institutrice, qui décrit son quotidien à l’école, en classe et dans la salle des professeurs, dans la cour… Un témoignage touchant et bienveillant, sur l’école actuelle, l’enthousiasme d’être institutrice, le bonheur d’instruire aux enfants, les moments de partage, avec les élèves, mais aussi les parents et les collègues. Mais il y a aussi la fatigue, les paroles blessantes, des incidents, des comportements, qui traduisent un mal-être parfois, difficile à surmonter, malgré l’envie de transmettre et de faire grandir les enfants. Au fur et à mesure des pages, le lecteur découvre la richesse et la complexité du métier, mais aussi de l’école, lieu vivant et passionnant, qui se réinvente chaque jour.

