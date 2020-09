Prescription Lab Septembre 2020 x Polène : Unboxing de la rentrée

Elle est arrivée !! Qui ? Eh bien ma Prescription Lab septembre 2020 x Polène ! J’étais d’autant plus ravie lorsque j’ai vu qu’elle était en partenariat avec cette jolie marque française de maroquinerie. Pour celles qui hésitent encore, voici l’unboxing de la rentrée ainsi que mon avis global.

Si jusqu’à la fin de l’année Prescription Lab nous réserve des box aussi qualitatives, je vais être comblée. Encore une fois, le partenariat colle parfaitement avec l’esprit général de la box. Nous faisons la connaissance d’une marque de maroquinerie parisienne – Polène – qui s’est investie pendant des années pour proposer d’élégants sacs, d’une qualité artisanale irréprochable. Une équipe de passionnés, proches de l’environnement, puisque pour le porte-clés présent dans la box, les fondateurs ont utilisé la méthode de l’upcycling, le fait de recycler les chutes de cuir.

Unboxing de la Prescription Lab septembre 2020 x Polène



Le baume de massage corps fleur d’Edelweiss + Arnica PLab

Un soin « années 80 » aux couleurs des soirées disco… Je l’avoue, sur le coup cela m’a fait un peu peur. Plus sérieusement, la couleur vient de la fleur d’Edelweiss bio sur laquelle PLab a tout misé. Ce soin pourra hydrater les zones sèches du corps (coudes, talons, etc.) et soulager les tensions en massant longuement. L’odeur est très agréable, peu commune dans les soins corps que j’ai pu tester jusqu’à maintenant. Il est riche, mais ne colle pas. Il laisse la peau subtilement irisée, je l’ai beaucoup apprécié. Comme d’habitude, la compo’ est top.

Le porte-clés Polène

Cela fait plusieurs années que je porte le fameux porte-clés rond d’une marque de sacs à main de renom… Cela vous dit quelque chose, j’en suis sûre. Et j’avais envie de changer, mais je ne réussissais pas à me décider. Hé bien, c’est chose faite avec ce porte-clés en cuir de la marque Polène. Le « Pompon » est superbe, d’autant plus que je l’ai reçu couleur « terre de sienne », tout ce que j’aime. Cinq autres couleurs sont proposées également (réparties de façon aléatoire dans les box) à savoir : nude, caramel, bordeaux, vert forêt ou noir.

Sérum anti-tâches booster Saeve

C’est moi ou la tendance « anti-tâches » est très à la mode en ce moment ? Très franchement, cela m’arrange. Car avec l’arrivée de BB, j’ai de vilaines tâches localisées sur les tempes et les pommettes. Du coup, ce produit m’intéresse et la marque aussi d’ailleurs. Je ne suis pas à l’abri de vous la présenter plus longuement sur le blog prochainement.

Le perfecteur de regard Biovive

Biovive ? Jamais entendu parler… Logique, puisqu’il s’agit d’une nouvelle marque qui promet bien des surprises. Apparemment, elle propose des produits bio, made in France, vegan. Ce perfecteur de regard contient pas moins de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Sa compo’ est assez emblématique de la marque, puisqu’elle mise sur le pouvoir régénérant des bourgeons. Le tout mélangé à des pigments et micro-nacres naturels qui illuminent le regard.

L’huile pour les cheveux Dr. Hauschka

Tiens, tiens… mais qui voilà ? Le Dr. Hauschka dans la Prescription Lab. Je suis surprise car cela ne fait pas partie des marques que l’on a l’habitude de voir dans les box. Si vous me lisez vous savez que la marque n’a aucun secret pour moi, je la trouve super ! Cette huile pour les cheveux n’est pas mon produit préféré, néanmoins j’avoue qu’elle m’a sauvé la mise plus d’une fois, notamment en période de stress.

Le crayon sourcil

Aie… Je ne me maquille jamais les sourcils. J’assume complètement sa ligne naturelle et épaisse. Mais je connais quelqu’un de mon entourage que cela intéressera (c’est aussi ça les box, le plaisir de partager avec les copines). Sympa l’idée d’ajouter un produit makeup, mais la prochaine fois on mise tout sur un RAL nude. Défi accepté ?

Et voilà pour les produits. Côté Le Prescripteur, passionnant également… Mais pour changer un peu, j’ai décidé de ne rien vous révéler à son sujet pour vous pousser à aller le découvrir. C’est mon petit moment détente et découvertes en tous genres dont j’aurai bien du mal à me passer.

Si vous avez envie de craquer pour la box, n’oubliez pas le code promo FRANCENET09 qui vous permet de déduire 3€ sur votre abonnement. Offre valable jusqu’au 25 septembre 2020.