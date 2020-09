Mon petit La Rosée : La gamme bébé respectueuse des peaux sensibles

Lorsque nos enfants ont une peau sensible voire atopique, il est difficile de trouver des soins adaptés qui n’agressent pas leur peau fragile. Je vous ai déjà parlé de La Rosée, qui est l’une de mes marques coup de cœur de la rentrée. Elle propose justement une gamme dédiée aux bébés, au doux nom de “mon petit La Rosée”. Et franchement, elle est formidable ! Pour en avoir essayé une dizaine, c’est la seule qui n’agresse pas la peau sensible de mon BB.

Le gel lavant ultra-doux “mon petit La Rosée”

Parmi les produits que j’ai pu tester, j’ai eu un vrai coup de cœur pour le gel lavant, qui possède toutes les qualités d’un soin respectueux des peaux fragiles. Il est doux, ne mousse pas trop, n’agresse pas, n’a pas de parfum et n’assèche pas l’épiderme. Le packaging est super sympa : des lignes épurées, le produit que l’on voit par transparence, tout ce que j’apprécie. Il se rince bien. J’ai notamment vu une nette amélioration sur l’aspect de l’eczéma sur la fesse de BB (en plus d’un traitement approprié bien sûr).

Le liniment & le lait de toilette nettoyant

D’autres produits sont proposés, tels que le liniment qui fait bien son travail de nettoyage et de protection des petites fesses de bébé.

Autre produit que j’utilise très peu en temps normal, mais que j’ai découvert également : le lait de toilette nettoyant aux huiles végétales. C’est vrai que j’ai plus tendance à nettoyer BB avec de l’eau claire et du savon. Cependant, pour l’avoir essayé quelques fois, il est très agréable. Sa composition est excellente, 100/100 sur Yuka. Il a cette odeur réconfortante de propre que l’on retrouve dans tous les produits de la gamme. Il ne colle pas, mais laisse un petit film protecteur très appréciable. Franchement, je le conseille à tous les parents qui ont l’habitude d’utiliser ce genre de produit dans leur routine soin.

En ce qui me concerne, La Rosée va faire partie de mes marques chouchou pour la toilette de BB. Le gel lavant ne risque pas de nous quitter, car c’est le seul que sa peau tolère. Plus de dartres, plus de plaques ou encore de sécheresse localisées. Espérons que cela dure !

