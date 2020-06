Nature Guérisseuse, la nouvelle ConfXperience au Grand Rex le 4 octobre

La nouvelle ConfXpérience intitulée “Nature Guérisseuse” aura lieu le dimanche 04 Octobre 2020 au Grand Rex de Paris. Venez vivre une journée pour vous reconnecter au pouvoir de guérison de la Nature grâce à un nouveau format baptisé « confXperience » alliant conférences, expériences et mise en scène.

Au programme : 8 conférences et 2 expériences en live dans un format moderne et novateur. En septembre dernier, la dernière ConfXperience a rassemblé plus de 2500 spectateurs au Grand Rex.

Qu’est ce qu’une confXperience ?

Une confXperience est un nouveau format de conférences innovant et moderne où la mise en scène est au service du savoir et de la connaissance. Cette journée propose de jouer avec vos sens grâce à la projection de reportages audiovisuels exclusifs sur l’un des plus grands écrans cinéma d’Europe. Un soin particulier est apporté au rythme des interventions afin que vous puissiez vivre une expérience agréable et intégrative tout au long de la journée. Initié le 6 avril 2019 avec “Les Mystérieux Pouvoirs de l’Esprit Humain”, le format a confirmé son succès le 14 septembre 2019 avec “Se Guérir” avec plus de 2500 spectateurs.

Un voyage à 360°

En compagnie des plus grands spécialistes, Nature Guérisseuse vous propose un voyage à 360° ! Intégrer à votre vie quotidienne une multitude de conseils et d’informations pratiques pour reprendre votre santé en main grâce aux trésors thérapeutiques de la nature.