Cryptomonnaies, crypto-actifs, ce qu’il faut comprendre

Ce n’est certainement pas un terme dont vous rencontrez l’usage un peu partout, mais crypto-actifs s’utilise surtout pour désigner une autre réalité concernant les monnaies digitales. Dans bien des cas on confond cette terminologie avec celle de cryptomonnaie dont elle reste quand assez proche.



Définition de crypto-actifs

Un crypto-actif désigne un actif numérique qui s’appuie sur un réseau informatique et sur une blockchain pour effectuer des transactions. Nous allons donc dans cet article essayer de procéder à une clarification qui on espère vous sera utile pour Acheter Stellar lumens. Il s’agit donc d’une valeur purement numérique qui fait office de moyen d’échange entre plusieurs personnes. Une blockchain, que l’on traduirait en français par « blocs de chaines » est un ensemble de blocs d’informations qui fonctionnent comme un livre ouvert. Chacune des transactions y est notée et tout le monde peut consulter ce livre sans le modifier.

Pour en revenir au crypto-actifs, ils ont une particularité, c’est qu’il n’existe aucune entité tierce qui jugera de la validité de la transaction qui a été émise. Au sens propre, c’est le réseau informatique qui s’en charge pour tout le monde. Ou pour le dire autrement, ce sont les ordinateurs des mineurs qui ont pour responsabilité de valider les transactions.

Si on effectue une simple comparaison, les transactions avec les monnaies classiques que nous utilisons sont validées par le biais de la banque. C’est elle qui juge de la fiabilité et du caractère légal de la transaction. Dans le cas des crypto-actifs il n’y a aucun juge, hormis la puissance de calcul des ordinateurs des mineurs.

Des crypto-actifs aux cryptomonnaies

Tel que défini, il est plus qu’évident que vous avez compris qu’il s’agit des cryptomonnaies. Cela dit, il existe une différence entre crypto-actifs et cryptomonnaies. En effet, il y a des critères qu’une cryptomonnaie se doit de respecter avant d’être considérée comme tel.

L’échange : une monnaie est une valeur sûre, en laquelle les uns et les autres ont confiance et qui leur sert dans leurs transactions respectives. Ainsi, une monnaie servira à acheter des biens, de quoi vivre. Elle servira aussi à investir. Cela dit, quand on observe aujourd’hui ce qu’il en est des crypto-actifs malgré l’engouement que cela suscite, nous n’y sommes pas encore totalement.

Une réserve de valeur : la monnaie étant une valeur sûre, il devient possible à toute personne d’accumuler de la richesse en économisant. Si on prend le cas des crypto-actifs ce n’est pas vraiment le cas. D’ailleurs leur caractère complètement volatile est l’un des aspects de leur usage qui est décrié. Un portefeuille de monnaie digitale peut passer de 1000 euros à moins de 500 euros en seulement quelques jours.

L’unité de compte : en servant en tant qu’unité de compte, une monnaie devient pour ainsi dire un moyen d’échange à un niveau beaucoup plus élevé. Elle permet à des Etats d’effectuer des échanges. Elle peut donc garantir une prospérité. Si on tient aussi compte de ce dernier critère, le moins que l’on puisse dire, c’est que les crypto-actifs ne sont pas encore à ce stade.

Par ailleurs, il sera, si on en croît l’évolution de l’actualité en la matière, de plus en plus difficile aux crypto-actifs de devenir des monnaies. Pour le moment leur usage n’est pas légal en plus de ce que plusieurs Etats essaient de les freiner avec des stablecoins et des cryptomonnaies nationales, beaucoup moins volatiles. De même, plusieurs crypto-actifs ne sont pas traçables, ce qui n’arrange pas les choses en ce qui concerne leur acceptation par les autorités à divers niveaux.

Pour le moment, le moins que l’on puisse reconnaitre, c’est qu’il faudra aux crypto-actifs attendre encore longtemps avant d’être érigés au rang de monnaie. Déjà qu’elle fonctionne sur preuve de travail et non sur la confiance, cela les rend complètement différents des monnaies traditionnelles. Cela dit, il n’en demeure pas moins que ce sont des opportunités qu’il va falloir apprendre à saisir.

Mais toute personne qui souhaite investir ici devrait garder à l’esprit qu’il est très risqué d’investir dans les cryptomonnaies. Le risque de perdre son capital est très élevé, encore plus que sur le Forex qui reste un peu plus stable que la plupart des autres méthodes d’investissement connues. Rien n’est jamais vraiment certains avec les monnaies digitales.