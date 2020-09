Timoté fait un gâteau est un nouvel album du petit lapin, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru aux éditions Gründ, en août 2020. Un livre attendrissant, dans lequel le petit héros souhaite faire une surprise gourmande à sa maman, pour son anniversaire.

Toute la famille va passer quelques jours de vacances chez Papi et Mamie. Timoté rappelle à son grand-père que le lendemain, c’est l’anniversaire de maman. Papi répond qu’il le sait bien et qu’ils iront, tous les deux, acheter le gâteau qu’elle aime chez le pâtissier. Mais mamie a une meilleure idée, elle suggère de le faire eux-mêmes, ce gâteau ! Timoté est ravi, surtout que mamie est une excellente cuisinière ! Le petit lapin décide alors de faire le gâteau pour sa maman, avec sa mamie, mais il ne faut pas qu’elle les voie cuisiner… Pour cela papi a une idée, et rassure rapidement Timoté.

Le récit est toujours aussi bien posé et détaillé, pour amener et immerger facilement les jeunes lecteurs dans le quotidien du petit lapin. Cette fois-ci, Timoté va ruser, pour se retrouver seul avec mamie, afin de pouvoir faire une surprise pour l’anniversaire de sa maman. Il veut préparer un gâteau… Une surprise gourmande, qui fera plaisir à tout le monde, au retour de la promenade ! La recette est bien détaillée et à retrouver à la fin de l’ouvrage, afin que les enfants puissent aussi s’amuser à faire un gâteau et le déguster et partager, par la suite, tout comme leur héros. A chaque double page, le récit est à retrouver d’un côté, et de l’autre une jolie illustration. En plus de la recette à découvrir à la fin de l’ouvrage, le jeu à détacher La part du gâteau est également à retrouver.

