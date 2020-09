Emma Matelas – Diamant Noir, le matelas qui régule la chaleur corporelle

Il est primordial d’être bien installé pour dormir paisiblement. Emma Matelas propose justement du matériel de qualité dont nous avions envie de vous parler. Et parmi les nouveautés en cette rentrée 2020, il y a “Diamant Noir”, le matelas qui nous embarque dans un sommeil profond, grâce à l’innovation Diamond Degree® dont nous allons vous parler plus longuement.

Quelques mots sur Emma Matelas

Peut-être ne connaissez-vous pas encore la marque Emma Matelas. Il s’agit d’une jeune entreprise française qui – comme son nom l’indique – propose ses propres matelas à la vente. Pour vous faire une idée, son best-seller nommé “Le matelas Emma Original” s’est vendu à 92 000 exemplaires. Elle devient donc l’un des leaders dans le domaine. Elle se démarque par sa volonté de proposer des matelas confortables pour tous. Des matelas qui s’adapteront à toute morphologie, en misant sur un maintien de qualité, pour se sentir comme sur un nuage.

La technologie Diamond Degree®

Le matelas “Diamant Noir” fait une entrée remarquée grâce à sa technologie Diamond Degree® basée sur la volonté de réguler la température corporelle. Car le fait d’avoir trop chaud conditionne grandement la qualité du sommeil. Qu’est-ce qui le démarque des autres modèles présents dans le commerce ? En fait, le modèle “Diamant Noir” ne chauffe pas et permet à l’utilisateur de dormir plus profondément. Car pour bien dormir, il faut veiller à ne pas avoir trop chaud, au risque de se réveiller trop souvent et de couper le cycle de sommeil.

Zoom sur le matelas “Diamant Noir” d’Emma Matelas

Avec “Diamant Noir” Emma Matelas avait envie d’innover en tenant compte de l’importance que peut avoir un sommeil réparateur. Le matelas est équipé d’une housse thermorégulée et élastique. Cela va permettre à la mousse en graphite Diamond Degree® de dissiper la chaleur plus intelligemment. Une mousse de confort est également présente, elle promet un maintien très agréable.

Peut-être avez-vous du mal à vous endormir ? À cause de la chaleur ou simplement par manque de confort ? Avec ce nouveau modèle, Emma Matelas marque clairement les esprits, puisqu’elle s’engage à répondre aux besoins de ses utilisateurs. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.