Du très bon son avec Emberton, l’enceinte portative de Marshall

Ah la musique ! Que dire si ce n’est qu’elle fait partie intégrante de ma vie. Et pour cette rentrée, j’avais envie d’une enceinte portative avec un bon son pour profiter pleinement de la qualité de mes morceaux préférés. Quand j’ai vu que Marshall avait sorti l’Emberton, je me suis ruée dessus pour m’empresser de la tester. Outre mon amour pour la marque, je peux d’ores et déjà vous dire qu’elle envoie du lourd en matière de son. J’avais donc hâte de vous la présenter longuement : fonctionnalités, points positifs, points négatifs… Let’s go !

Zoom sur l’Emberton de Marshall



Si vous me lisez, vous savez que Marshall me suit depuis de nombreuses années. Je vous avais notamment présenté le casque Mid A.N.C (voir article) dont je suis toujours ravie. Depuis quelque temps, j’étais à la recherche d’une enceinte portative que je puisse déplacer facilement. Mais je voulais surtout que le son soit de qualité, car j’ai déjà été très déçue par d’autres enceintes portatives. Jusqu’à ce que je découvre l’Emberton qui – sans surprise – m’a séduite. Elle est juste géniale, que ce soit dans l’esthétisme made in Marshall (on aime ou on n’aime pas) mais aussi pour son utilisation hyper intuitive et le son qui est dingue !

Les différentes fonctionnalités de l’enceinte

La qualité du son



Pour voir qu’il s’agit de la plus petite enceinte portable proposée par Marshall, je peux vous rassurer en vous disant que le son est dingue. Il est puissant et offre encore plus de qualité à la musique. Bref, un son reconnaissable, typique de Marshall que je trouve assez unique en son genre. Pour info, l’enceinte utilise la technologie « True Stereophonic ». Quèsaco ? Il s’agit en fait d’une diffusion du son à 360°. On en profite un max, quelle que soit la position de l’enceinte.

Une autonomie de 20h (rien que cela !)

20h d’autonomie, c’est exactement ce qu’il nous faut à la maison. La musique, c’est tout le temps et pour tout le monde : rock, jazz, comptines… Du coup, elle sera parfaite pour ceux qui veulent l’emporter avec eux lors d’un long trajet en voiture par exemple. Gros plus également, le temps de recharge est hyper rapide. Et un visuel est présent sur le dessus de l’enceinte qui prévient si la batterie est épuisée. Bien sûr, un câble USB est glissé dans le kit, pour le charger à tout moment.

Un esthétisme emblématique de Marshall

Je ne sais pas vous, mais moi je suis admirative de l’esthétisme des produits proposés par Marshall. J’aime l’élégance et les lignes épurées, signature de la marque. On retrouve forcément la grille métallique et le logo. Un petit côté rock’n’roll que j’adore. Le bouton central est de couleur gold, bref tout y est !

Robustesse

L’enceinte en elle-même pèse seulement 700 gr, et pour autant, elle n’est pas fragile. Au contraire, elle possède un boîtier en silicone hyper qualitatif et qui permet une adhérence appréciable lors de la prise en main. Petit plus : elle est résistante à l’eau à hauteur de 1m d’eau pour une durée max de 30 minutes. Why not ? Perso, je n’y vois pas un grand intérêt.

Intuitive

Elle est très simple à utiliser. Il suffit de mettre votre téléphone en Bluetooth, de vous connecter à l’enceinte et le son sort instantanément. Le bouton de contrôle se trouve au centre, il est multidirectionnel ce qui permet de lire, mettre en pause, monter et baisser le volume et bien sûr de l’allumer ou de l’éteindre.

Les petits moins de l’enceinte

Si j’adore cette enceinte, il y a quelques petites choses qui m’ont moins emballée. À commencer par le bruit (assez fort) qu’émet l’enceinte lorsqu’elle se connecte au Bluetooth. Ou même lorsqu’on l’allume et l’éteint. Niveau discrétion, on a connu mieux. De plus, je ne suis pas forcément fan du bouton multidirectionnel de l’enceinte. Un bouton marche/arrêt à part aurait été plus sympa. Autre point : j’aurai adoré y voir une housse en tissu au design de la marque, pour la glisser dedans lorsqu’elle ne tourne pas. Mais là, ça relève du caprice !

En conclusion

Cette enceinte fait partie de mes coups de cœur High Tech de cette année. Et elle va me suivre encore longtemps. N’hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit et ce que vous en pensez en commentaire.

Il est proposé au prix de 149 €.