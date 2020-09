Le puissant dragon vegan – Soleil manga

Le puissant dragon vegan est un nouveau manga, des éditions soleil, paru en août 2020. Un ouvrage de Kaisei Enomoto et Murokouichi, qui présente une histoire amusante, entre action, aventure, fantastique, magie et comédie.

Agenouillée devant un puissant dragon, une jeune fille lui affirme qu’il peut la manger. Un gigantesque dragon ne veut pas la manger, cela ne l’arrange pas trop… Il affirme qu’il est vegan ! La jeune fille a débarqué chez lui pour devenir son sacrifice, mais il ne veut pas la manger. Alors le sacrifice s’inquiète, elle se demande si elle lui plaît, elle tente d’expliquer qu’elle pense être tendre. Enfin, elle est prête pour ce jour depuis le début. Mais rien n’y fait, le dragon ne veut pas la manger. La jeune fille explique alors que le dragon est le chef de l’armée du roi des démons et qu’elle vient se sacrifier en échange de son aide pour renverser le roi des démons. Mais le dragon n’y comprend rien, la seule chose qu’il ait fait en 5000 ans c’est de grossir, il n’a aucune puissance, car il est vegan. Il est tout juste bon à déceler les points forts et les points faibles de quelqu’un…

Le récit est plein de rebondissements et de discours incompris, qui apporte une véritable note d’humour. Une jeune fille vient en sacrifice devant un grand dragon, qui s’avère être vegan, espérant qu’il viendra en aide à son peuple. Le sacrifice est déterminé et plutôt borné, n’écoutant que son for intérieur. Elle ne se rend pas compte qu’elle est en compagnie d’un simple dragon, plutôt peureux et sans aucune force, alors qu’elle, avec son inconscient va se révéler une véritable et redoutable sorcière. Les discours sont insensés, l’aventure prometteuse, les combats épiques dans cet univers plaisant, fantastique, avec des démons à affronter. La relation entre le dragon et le jeune sacrifice est étonnante, amusante, apportant une dynamique plaisante, pleine d’humour, vouée à évoluer. Le dessin est agréable, avec un trait fluide et dynamique, ainsi qu’un découpage efficace et vif.

Le puissant dragon vegan est un nouveau manga des éditions Soleil manga, qui débute avec ce premier tome, promettant une série pleine d’humour, d’aventure, de combats, de magie et de rebondissement, avec deux personnages attachants et drôles, un dragon vegan et une jeune fille offerte en sacrifice.