Fisher-Price fête ses 90 ans d’innovations : Happy Birthday !!!

Depuis 1930, Fisher-Price fait le bonheur des enfants avec ses jouets emblématiques que tout le monde connaît. Cette année la marque fête ses 90 ans, de quoi se remémorer quelques bons souvenirs d’enfance.

Après 90 ans de création de jouets, Fisher-Price ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle mise tout sur l’innovation pour continuer à surprendre les petits. Mais également les adultes, qui ont à cœur de proposer des jouets amusants et éducatifs à leurs enfants. Sans oublier le plaisir de jouer avec eux autour de petites pépites propices à l’émerveillement. Pour ce faire, Fisher-Price s’entoure de nombreux designers et fait régulièrement appel aux parents, pour bénéficier des meilleurs conseils.

Des jouets de génération en génération

Parmi les jouets les plus distribués et adorés des enfants d’année en année, il y a la fameuse pyramide pour bébé qui date de 1960. Fisher-Price a récemment eu envie d’innover en repensant sa matière et également sa taille. La nouvelle version est désormais 100 % recyclable, fabriquée à partir de canne à sucre. Et elle a récemment surpris tout le monde avec une version XXL. Une pyramide arc-en-ciel géante de 35 cm de haut, parfaite pour la motricité des plus petits à partir de 12 mois.

Parmi les autres jouets qui ont marqué l’histoire, il y a le téléphone à tirer, le plus vendu au Monde avec 27 millions d’exemplaires. Et bien sûr, le fameux tourne-disque qui n’a cessé d’évoluer côté esthétisme. D’autres jouets plus récents sont aussi à découvrir sur le site officiel de la marque.

En 90 ans de carrière, Fisher-Price ne s’est pas essoufflée. Elle reste la number one des listes de naissance et celle à laquelle on pense lorsqu’on recherche un jouet d’éveil. Bref, elle restera toujours présente dans le monde du jouet, et souhaitons-lui que cela dure encore quelques années.