L’impact du coronavirus sur les entreprises !

Les entreprises d’Île-de-France se souviendront longtemps de ce début d’année 2020 ! En effet, la pandémie mondiale du coronavirus a soudainement fait basculer le marché économique des entreprises en mettant en pause de nombreuses activités commerciales.Certaines entreprises poursuivent leur activité tant bien que mal durant cette pandémie et doivent faire face aux contraintes suivantes :

Une rupture d’approvisionnement :

La fermeture des frontières françaises a entraîné le gel des importations en provenance des pays fournisseurs de nos entreprises d’Île-de-France. En effet, une grande partie des entreprises d’Île-de-France se fournissaient dans les pays aujourd’hui concernés par ce virus, surtout en Chine.

Les échanges commerciaux étant bloqués, l’approvisionnement des entreprises diminue.

De plus, pour les entreprises qui se fournissent en France, l’approvisionnement est tout aussi ralenti car les livraisons se font de plus en plus rares et prennent plus de temps.

Une annulation massive des commandes :

A ces problèmes de livraison s’ajoute une annulation grandissante des commandes. Situé dans ce climat de tension et de peur dans lequel les individus sont enfermés chez eux, ceux-ci ne souhaitent plus recevoir de colis. En effet, de nombreux individus voient cette transaction comme un risque de se faire contaminer et ainsi annulent toutes leurs commandes provenant de l’extérieur.

Un absentéisme des salariés :

Suite à ces nombreux problèmes externes que rencontrent les entreprises implantées en Île-de-France, elles doivent aussi faire face à des problèmes internes au sein de leur entreprise.

Une 1ère difficulté apparaît, c’est la diminution de l’effectif salarial. En effet, les travailleurs vont se retirer de l’activité de l’entreprise durant cette pandémie pour les raisons suivantes :

Ils sont eux-mêmes contaminés par le covid-19.

Ils disposent d’enfants de moins de 16 ans.

Ils invoquent leur droit de retrait.

Ils continuent leur activité par télétravail.

Néanmoins, il existe quelques solutions pour soit soutenir les salariés restants qui travaillent sur place soit aider les entreprises à s’organiser face aux contraintes causées par le coronavirus.

Pour aider les entreprises à faire face à ces importantes contraintes, les entreprises peuvent être soutenues par un cabinet d’expertise comptable. En effet, ils seront disponibles pour les accompagner et leur présenter les meilleurs plans d’organisations de productions possibles pour limiter l’impact de cette crise économique sur leur activité.

Pour soutenir les salariés, le gouvernement instaure la « prime Macron ». Cette prime, nette de charge pour l’entreprise et d’impôt pour le salarié, sera versée par les employeurs volontaires aux salariés présents dans l’entreprise durant cette période. Ainsi, le but étant de soutenir les travailleurs actuels.

Consommateurs enfermés chez eux :

La mise en place d’une mesure de confinement réduit les déplacements des français au strict nécessaire. Cette mesure entraîne la disparition des ventes/achats en direct dans les entreprises puisque les consommateurs ne se rendent plus sur place. Il apparaît intéressant pour les entreprises qui souhaitent garder une activité et effectuer des ventes de créer un e-commerce pour rester compétitif et réaliser des transactions en ligne.