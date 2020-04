Découvrez les bienfaits du sport pendant le confinement !

Vous êtes accro au sport ? Ou à l’inverse, l’idée d’une série de pompes ou d’un footing vous révulse ? Pourtant, ajouter un peu d’exercice à votre routine quotidienne semble être le meilleur remède pour se faire du bien pendant ce confinement. Sport-fitness.fr vous explique pourquoi un peu d’activité physique peut tout changer.

Un corps en bonne santé diminue les risques d’infection.

C’est prouvé : une pratique sportive régulière stimule nos défenses immunitaires. Comment ? Le thymus est la glande qui sécrète les lymphocytes T, un type de globule blancs nécessaire au bon fonctionnement de l’immunité.

Or, une activité intense accroît la production de cellules et permet ainsi leur renouvellement. Et le thymus n’y échappe pas. En revanche, on évite d’être trop brutal, surtout pour une reprise, car un effort trop violent pourrait affaiblir l’organisme et générer l’effet inverse. Comme toujours, il est avant tout question de mesure…

Réduction du stress

Si la routine métro-dodo de certain est mise entre parenthèses, le stress lui reste bien présent. Qu’il s’agisse de l’inquiétude générée par la situation sanitaire ou bien des hurlements de vos enfants toute la journée, les sources de tensions sont nombreuses. Du coup, rien de tel qu’un moment pour soi.

Et là encore, c’est la science qui le dit : le sport aide à la réduction du stress. Cette fois, c’est grâce à l’endorphine, qu’on appelle aussi l’hormone du bonheur. Produite par l’organisme environ 30 minutes après une activité physique, elle génère une intense sensation de bien-être.

Il paraît même qu’on peut en devenir dépendant. Et ce n’est pas moi qui vous dirais le contraire… Et puis n’oublions pas que le stress dégrade la qualité de notre sommeil. Et qui dit organisme fatigué, dit défenses immunitaires affaiblies…

Lutter contre l’ennui

Il n’y a pas de quoi avoir honte. Ce changement soudain nous a contraint à réinventer nos quotidiens du jour au lendemain. Pour ceux par exemple dont l’activité professionnelle s’est temporairement interrompue, on peut imaginer que les journées soient longues. N’est-ce pas le meilleur moment pour démarrer, reprendre, ou intensifier sa pratique sportive ?

Les amateurs d’alpinisme et d’équitation se sentiront peut-être un peu à l’étroit chez eux, j’en conviens. Mais ces derniers peuvent toujours réfléchir à préparer au mieux leurs prochaines sorties ! Un bon programme de renforcement musculaire, ça peut s’organiser à la maison et sans aucun matériel.

Ajoutez-y des séances d’assouplissement et vous aurez déjà de quoi meubler un peu votre journée.

Préparer son « summer body »

Avec tout ce qu’il se passe, on a tendance à l’oublier, mais à ce rythme, on va sortir de chez nous à la fin du printemps. Fini les gros pulls pour cacher les dégâts des raclettes hivernales ! Alors on pourrait peut-être profiter de ce petit huit-clos pour renouer avec notre silhouette non ?

Non parce que blague à part, si vous non plus vous n’avez pas su respecter vos résolutions du 1er janvier pour faute de temps, de motivation ou quelque autre bonne raison, ça ressemble quand même à opportunité de se rattraper non ?

Et puis pensez un peu au plaisir de pousser les portes du bureau le torse bombé, à la sortie du confinement. C’est motivant non ?

Alors que ce soit pour faire du bien à son corps, son moral, son ego ou son sex-appeal, la solution est là. En plus, les sportifs du monde entier se sont mobilisés pour partager leurs entraînements et leurs méthodes.

Applications mobiles, vidéos en direct etc. Les moyens sont nombreux et les pratiques aussi : Pilate, yoga, HIIT, cardio, renforcement… Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Et faute de pouvoir aller en magasin, on peut toujours commander sur Internet le matériel qui nous manque.