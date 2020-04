Les Meilleures Villes Pour S’Installer Aux Etats-Unis

Si vous avez l’envie de s’installer aux Etats-Unis, c’est une bonne décision parce que le pays est plein des opportunités pour les français. Il y a des boulots, universités, et possibilités de s’profiter avec affaires disponible en plus de 125 villes métropoles dans le pays. Cependant, toutes ces villes n’offrent pas une meilleure façon de vivre. Donc, il y a une liste des villes ou vous pouvez s’installer.

Austin, Texas

L le fait qu’Austin, au Texas, soit l’une des villes les plus attrayantes où vivre en tant qu’expatriés, est leur taux de chômage le plus bas. Oui, seulement 3,2% de la population y est au chômage. De plus, la ville est plus proche de ses racines culturelles que toute autre partie du pays avec plusieurs festivals qui s’y déroulent toute l’année. Le développement de « Silicon Hills » à la périphérie de la ville a attiré des géants de la technologie tels que Google pour y établir leurs bureaux. En plus d’être un cyber-hub, le Texas est également un hub éducatif avec plus de 50 000 étudiants inscrits à l’Université du Texas.

Des Moines, Iowa

Puisque vous souhaitez vivre dans une ville en tant qu’expatriés et ne pas la visiter en tant que touristes, Des Moines est fait pour vous. Une étude menée par US News et World Report suggère que la capitale de l’État de l’Iowa offre une qualité de vie inégalée. En outre, le taux de chômage est ici aussi bas que 2,9%, tandis que le salaire annuel moyen perçu par ses résidents est de 49.420 dollars. Outre un revenu qui peut vous aider à vivre confortablement, il y a aussi l’avantage d’un logement bon marché.

Washington, D.C.

Si vous pouvez vous permettre un coût de la vie plus élevé, il est indéniable que les métropolitains sont incomparables pour réaliser votre rêve américain. Washington, DC est la principale ville parmi ces métropolitains. Le salaire annuel moyen que les gens y gagnent est de 68.000 dollars, avec un taux de chômage aussi bas que 3,7%. Si vous décrochez un emploi bien rémunéré dans cette ville, le coût de la vie ne devrait pas être un problème.

Seattle

La capitale de Washington, Seattle, est une autre métropole qui a réussi à figurer sur la liste des meilleures villes où s’installer aux États-Unis. Non seulement Amazon et Microsoft ont leur siège social ici, mais le coût de la vivre est également compensé par le salaire annuel moyen de 61.000 dollars.

Fayetteville, Arkansas

Fayetteville est une autre ville qui vous aidera à vivre une vie américaine idéale grâce à l’économie de la ville dirigée par les meilleurs employeurs. Les grandes entreprises établies ici incluent Tyson Foods, Walmart, JB Hunt Transport et plus encore, ce qui vous permettra de vivre confortablement avec un salaire respectable.

Maintenant que vous connaissez les villes où vous pouvez vivre en tant qu’expatriés aux États-Unis, vous devriez commencer immédiatement le processus de demande de visa et d’emploi. Cependant, nous vous conseillons de vérifier peut-on encore obtenir un visa pendant les jours de coronavirus car cette épidémie a gravement affecté le mouvement mondial.