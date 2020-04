Le Puy du Fou reporte la saison de la Cinéscénie au 24 juillet 2020

A la suite des nouvelles mesures annoncées par le chef de l’État lors de son allocution du lundi 13 avril dernier, le Puy du Fou reporte la première représentation de la Cinéscénie au vendredi 24 juillet 2020. Les représentations prévues avant cette date sont annulées. A partir du 24 juillet, la Cinéscénie sera présentée au public tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 19 septembre inclus. Deux représentations supplémentaires sont donc ajoutées au calendrier les 18 et 19 septembre 2020 disponibles à la réservation à partir de demain, jeudi 16 avril.

La date d’ouverture du Grand Parc toujours à l’étude

Depuis le discours du Chef de l’État du 13 avril dernier, le Puy du Fou poursuit son dialogue avec les services de l’État afin de préciser les conditions d’ouverture de ses hôtels, restaurants et spectacles. Dès que le Puy du Fou et l’ensemble des acteurs du tourisme français se seront accordés avec les représentants de l’État, une nouvelle date d’ouverture sera officialisée dans le parfait respect des règles de sécurité sanitaire adaptées à la crise, et des délais fixés par le gouvernement.

Une solution sur mesure à chaque réservation

Toutes les personnes ayant réservé des billets ou séjours à l’une des dates de Cinéscénie annulées entre le 6 juin et le 18 juillet inclus seront contactées prochainement. Chaque visiteur se verra ainsi proposer, aussi vite que possible, une solution sur mesure et adaptée à ses contraintes personnelles.

Les visiteurs qui le souhaitent peuvent également prendre contact avec l’équipe du Puy du Fou en écrivant à l’adresse email dédiée suivante: saison2020@puydufou.com. Une réponse leur sera apportée dans les plus brefs délais.

Le Puy du Fou suit l’évolution de la situation sanitaire en France afin de prendre les mesures nécessaires et garantir la sécurité de ses équipes et de ses visiteurs. Pour suivre l’évolution des mesures prises par le Puy du Fou, connectez-vous à l’espace « Informations Coronavirus » de notre site Internet.