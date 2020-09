5 meilleurs vérificateurs de plagiat gratuits et payants en 2020

Des rapports récents ont montré que près de 30% des pages générées ont un contenu en double. Voici un scénario bien connu. Après de nombreuses recherches , vous travaillez sans relâche pour produire un contenu exceptionnel – seulement pour découvrir que tout le monde cherchait un élan pour le copier-coller.

C’est le moins inquiétant. Vous vous sentirez bien plus mal si quelqu’un d’autre copiait votre contenu et que votre message était touché par celui-ci . C’est un problème lorsque votre marque est gênée par un grattoir et que vos bénéfices sont réduits.

La bonne nouvelle est que vous pouvez profiter des outils disponibles sur Internet. Il existe de nombreux contrôleurs de plagiat sur Internet que vous pouvez utiliser à votre avantage.

Voici 5 meilleurs vérificateurs de plagiat testés et examinés afin que vous puissiez les utiliser sans vous soucier de la qualité et des performances.

De nombreux écrivains, spécialistes du marketing et blogueurs sont pris en charge par cite4me , ce qui permet à plus d’un million d’utilisateurs dans le monde de vérifier le plagiat. Vous n’avez pas besoin de télécharger cette application , car il est nuage – basé . cite4me a des algorithmes pour supprimer le texte redondant dans les pages Web.

Il divise de gros blocs de texte en courtes chaînes à la vitesse de l’éclair. Ces fragments sont également utilisés pour rechercher des corrélations d’indexation de site. Cette application offre aux utilisateurs des tests rapides avec des résultats en temps réel même dans des conditions de temps élevé grâce à sa fonction de test en masse.

En plus de satisfaire aux besoins uniques des utilisateurs de , cite4me fournit plusieurs plans payés et chaque plan est livré avec le prix personnalisé et caractéristiques .

Grade Miners est un outil commun que les propriétaires de contenu utilisent pour tester le plagiat. Il offre un service gratuit pour identifier en ligne le plagiat.

Les mineurs de grade fournit également une option premium qui est mieux avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les charges et consultation hors ligne s . Grade Miners utilise un modèle de tarification variable basé sur la longueur du contenu pour ses services premium .

Les utilisateurs peuvent également utiliser une autre fonctionnalité de Grade Miners qui offre une sécurité continue grâce à la surveillance des pages des utilisateurs . Il s’assure que le contenu d’un utilisateur n’est pas copié par quelqu’un d’autre . Les clients sont alertés par e-mail lorsqu’un plagiat est détecté. De nombreux auteurs et webmasters de c ontents utilisent cet outil pour supprimer le plagiat de leur contenu.

Le programme d’identification du plagiatchecker pour le plagiat est actuellement en train de rugir en raison de ses caractéristiques . Comme les autres vérificateurs de plagiat de la liste, il s’agit également d’un vérificateur de plagiat en ligne qui n’a pas besoin d’être téléchargé.

Sa croissance a augmenté rapidement, avec plus de 1 500 000 consommateurs uniques et près de 1 500 entreprises. L’explication de la raison pour laquelle cet outil est célèbre n’est pas tant à trouver.

La plate – forme offre des options pour les entreprises, organisations publiques, des clients individuels , et le traitement des données des centres – site. Plagiarismchecker propose aux consommateurs une gamme de contrats payants.

Pour utiliser ce vérificateur de plagiat, vous devez d’abord créer un compte. Ensuite, vous téléchargez r fichier et vérifier le rapport de plagiat un d enlever le plagiat facilement détecté.

Vous pouvez tester le contenu de trois manières en utilisant cet outil.

Téléchargez et collez le texte de votre appareil dans le champ correspondant.

Importez du texte Web en saisissant l’URL dans la zone URL donnée.

Vous pouvez également télécharger votre texte à partir d’un stockage en nuage tel qu’un lecteur ou un lecteur Google.

Le résumé de l’outil montre toutes les correspondances entre les textes soumis sur le site et le contenu déjà existant . Pour illustrer plagiar isme et citations , Plagiarismchecker utilise les faits saillants de différentes couleurs.

Dustball est un forum de plusieurs applications de plagiat checker. Cela garantit que plus de 6 outil d ‘ identification de plagiat pour peut être utilisé pour tester le papier en une seule presse. Désormais, vous n’avez plus besoin de vous inscrire auprès de différents services de vérification du plagiat pour vérifier le plagiat dans votre contenu .

Pour éviter toute fuite de données, il supprime le document après 24 heures . Cet outil est la meilleure option pour gagner du temps.

Le vérificateur de plagiat Prepostseo est un outil de vérification de plagiat basé sur l’IA qui vous permet de vérifier votre contenu pour le plagiat en un clic. Tout ce que vous avez à faire est de copier et coller le texte dans la case donnée et de cliquer sur le bouton «vérifier le plagiat». Il offre également la possibilité de vérifier le plagiat en téléchargeant un fichier dans différents formats. En utilisant cet outil, vous pouvez vérifier le plagiat dans plus de 6 langues.

Il propose une version gratuite ainsi que des versions de base payées comme standard , et de la société. Vous pouvez payer mensuellement ou annuellement ce qui vous convient le mieux. Il facture 10 USD par mois pour la version de base, 20 USD pour la version standard et 45 USD pour la version entreprise. Pour les plans annuels, il facture 50 $ pour un plan de base, 150 $ pour un plan standard et 350 $ pour un plan d’entreprise.

Academichelp est la meilleure option pour vous si vous voulez un outil gratuit de détection de plagiat. L’une de ses éditions est gratuite. Ce n’est pas un système d’application payant qui facture le paiement pour chaque recherche comme les autres outils de vérification du plagiat. Les particuliers, les entreprises, les universités , et les professionnels de la technologie ont largement utilisé ce vérificateur de plagiat en ligne gratuit.

Le point positif est qu’il n’y a pas de limite de recherches. La manière dont il fonctionne est simple. L’application recherche des milliards de textes dans sa base de données et produit des résultats de test détaillés en un rien de temps. Ce programme a ses algorithmes sophistiqués.

En plus d’une version gratuite, il existe également une version payante de cet outil. Un aspect important de ce vérificateur de plagiat professionnel premium est qu’il vous donne de précieux conseils sur vos publications par une variété d’experts.

Emballer

Choisir un vérificateur de plagiat n’est pas facile car il en existe des centaines sur internet. La plupart d’entre eux sont payants et il existe également des versions gratuites. Mais, nous parlons de qualité ici. Un bon plagiat vérificateur doit être codé pour correspondre les résultats avec le texte en rampant au fond o n le web. Tous les outils sont les meilleurs vérificateurs de plagiat et chacun a ses propres avantages et inconvénients. Vous avez peut-être déjà une idée, alors choisissez-en une et commencez à l’utiliser avant de publier votre contenu.