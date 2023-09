Topicrem – La marque qui continue de nous surprendre !

Topicrem est une marque qui existe depuis 1909, et je viens seulement de la découvrir avec un récent coup de cœur, la « Crème de jour protectrice Hydra Plus SPF 50 ». Du coup, j’avais envie de tester d’autres produits de la marque, pour m’en faire un avis plus global, et vous le transmettre.

Quelques mots sur la marque de soins Topicrem

Topicrem est une marque dermatologique créée en 1909. Son premier objectif : proposer des soins pour les peaux sensibles grâce à une expertise poussée. Ce qui explique la richesse des gammes disponibles, pour le visage, le corps et les cheveux. Son atout principal : la fabrication française. En effet, les usines et chaînes de production se situent à Paris. Plus récemment, la marque mise sur le plaisir d’utilisation en travaillant sur les compositions, les textures, le choix des actifs, l’origine naturelle des ingrédients. Soit, une exigence d’efficacité qui force la marque à proposer des soins toujours plus innovants.

Topicrem – Des soins pour le visage

Il suffit de se rendre sur le site officiel de Topicrem pour se rendre compte du nombre impressionnant de produits soins proposés par la marque. Elle fait en sorte de répondre aux inquiétudes de chacun dans diverses catégories : le besoin d’hydratation, l’apaisement des rougeurs, l’anti-imperfection, l’anti-âge et la réparation cutanée.

Les produits testés et validés

Vous vous doutez bien que je n’ai pas pu tester l’étendu du catalogue. Néanmoins, grâce à The Best Team, j’ai pu faire quelques belles découvertes. Une routine pour tous les jours qui conviendront aux peaux sensibles.

« Crème de jour protectrice HYDRA + SPF 50 ».

Et parmi les produits que j’ai testés et qui arrivent en haut du podium, il y a la MERVEILLEUSE « Crème de jour protectrice HYDRA + SPF 50 ». Elle est excellente en tout point. Sa texture, suffisamment riche et pourtant non-collante, qui pénètre bien. Et puis ce fameux SPF qui protège comme jamais ! C’est la première crème en SPF 50 qui fonctionne vraiment sur moi, et qui ne soit pas comédogène. Et ça, c’est juste génial.

Petit conseil la concernant : étant donné qu’elle est SPF, elle peut facilement étouffer la peau. Surtout, n’oubliez pas de faire des gommages régulièrement pour purifier votre peau en profondeur.

« Le soin éclat – Contour des yeux HYDRA + »

Avis aux yeux sensibles ! Le « soin éclat – Contour des yeux HYDRA + » est certes hydratant, mais il répare également le contour de l’œil au fur et à mesure des applications. Je valide complètement ce produit. Il est frais, doux, sans odeur et efficace sur les cernes marqués par la fatigue, la pollution, etc.

Topicrem – Les soins pour le corps

Topicrem propose des soins pour le corps aux exigences pointues. Des soins pour hydrater, nourrir, sublimer, apaiser, lisser, unifier, raffermir, nettoyer, gommer et raffermir.

« L’ultra-hydratant Scintillant corps »

À la sortie de l’été, j’aime sublimer mon bronzage avec une crème pailletée pour le corps. J’ai testé « L’ultra-hydratant Scintillant corps » que j’ai trouvé agréable. Elle ne colle pas, facile donc pour s’habiller juste après application. Elle sublime plus qu’elle ne scintille, ce qui me plaît assez finalement. Côté hydratation, je la trouve correcte, elle manque peut-être d’un peu de richesse. Mais quoi qu’il en soit, elle est parfaite pour ma peau sensible qui a tendance à faire des plaques d’exéma de temps en temps.

« La crème pieds anti-callosités »

Si je vous dis que j’en suis à mon troisième tube ? Vous l’aurez compris, je valide complètement cette crème pour les pieds. Elle est fraîche, pénètre hyper bien et hydrate facilement toute la journée. Moi qui ai tendance à avoir les pieds secs toute l’année, je peux dire qu’elle me sauve au quotidien.

Si vous connaissez Topicrem, n’hésitez pas à me conseiller des produits que vous aimez bien en commentaire. Pour ceux qui comme moi seraient passés à côté de la marque, rendez-vous sur le site officiel pour découvrir les nombreux soins proposés. Vous verrez que les prix sont plus qu’accessibles également.



Et la bonne nouvelle, c’est que Topicrem propose également des soins pour les cheveux et pour les babys !