Si vous me suivez, vous savez que je voue une véritable passion aux thés et infusions. C’est donc avec enthousiasme que je vous présente les deux nouvelles infusions Clipper. Alors que l’automne tarde à s’installer, Clipper nous met déjà dans l’ambiance avec deux nouvelles créations réconfortantes. Conçues pour apporter chaleur et douceur aux jours froids, ces infusions sont un véritable régal pour les sens.

La référence Clipper

Clipper, avec plus de 25 ans d’expérience, est une référence incontournable pour les amateurs de thés et d’infusions. Leur engagement en faveur de la qualité, du bio et du naturel se reflète en effet dans chaque tasse. Pour préparer l’arrivée du froid, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les deux nouvelles infusions Clipper pour un hiver doux et réconfortant. Vous pouvez les trouver au rayon bio des grandes surfaces, en drive, et sur tout-mon-bio.com.

Bien au Chaud – infusion saveur cannelle et orange Bio

L’infusion “Bien au Chaud” Clipper m’a littéralement transportée dans un cocon de douceur. Rien qu’en ouvrant le magnifique packaging, des senteurs délicieuse nous submergent. En le buvant, je me suis régalée de ses délicates saveurs de cannelle et de honeybush, une plante au goût sucré rappelant celui du miel. Cette création exclusive, 100% bio, est à la fois douce et gourmande. Les notes d’oranges bio qui l’agrémentent apportent notamment une touche sucrée et chaleureuse. Idéale pour réchauffer les soirées d’hiver les plus froides, cette infusion est une véritable invitation à la détente. Les ingrédients sont soigneusement sélectionnés pour créer l’identité de l’infusion. Par exemple, la racine de réglisse et le clou de girofle ajoutent une profondeur et une richesse de saveurs qui enveloppent chaque gorgée.

Au Coin du Feu – infusion rooibos & épices chaï Bio

Si vous cherchez une infusion fruitée et sucrée sans caféine, “Au Coin du Feu” est un choix parfait. Elle associe le rooibos, une plante africaine au goût doux et moelleux, à des épices chaï aux saveurs intenses. Cette infusion est tout simplement addictive, offrant un voyage gustatif depuis le confort de votre canapé. La douceur réconfortante des épices se marie parfaitement avec le rooibos, créant une symphonie de saveurs qui évoque la chaleur d’un feu de cheminée un soir d’hiver.

Vos partenaires de l’hiver

Ces deux nouvelles infusions Clipper sont un véritable régal pour les sens. “Bien au Chaud” et “Au Coin du Feu” sont les compagnons parfaits pour passer des soirées à bouquiner au coin du feu (ou devant un faux feu de cheminée sur Netflix). Ces infusions seront bien sûr également parfaites pour mettre fin en douceur aux soirées festives. Leurs saveurs enveloppantes vous transporteront dans un monde de réconfort et de bien-être, tandis que les ingrédients 100% bio vous permettront de savourer chaque gorgée en toute tranquillité.

Alors, préparez-vous à passer un hiver doux et réconfortant avec les deux nouvelles infusions Clipper “Bien au Chaud” et “Au Coin du Feu“. Laissez-vous envoûter par leurs saveurs et leurs arômes, et savourez chaque instant de détente qu’elles vous offrent. Je vous assure que vous ne serez pas déçus !