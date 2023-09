L’Occitane prend soin de nos cheveux avec la gamme “Réparation Intense”

Après l’été, je ne sais pas vous, mais j’ai tendance à avoir les cheveux secs et déshydratés. Je suis souvent à la recherche de soins qui puissent réparer et nourrir mes pointes. L’Occitane propose justement une gamme de shampoings et après-shampoings « Réparation intense » que j’ai pu découvrir en partie.

Qu’en ai-je pensé ?

Si L’Occitane est davantage connue pour ses soins pour le corps, elle semble également préoccupée par les cheveux. Et il suffit de se rendre sur le site officiel pour découvrir la richesse des produits proposés. Des soins pour les cheveux normaux à secs, des soins anti-pelliculaire, ainsi que des soins dédiés aux cheveux fins. Sans oublier, une routine pour les cheveux abîmés, que j’ai donc pu tester en partie, à savoir, les shampoings et après-shampoings solides « Réparation Intense », ainsi que l’après-shampoing liquide de la même gamme.

La gamme « Réparation Intense » de L’Occitane

Lorsque j’ai commencé à tester les soins cités dans la gamme « Réparation Intense » de L’Occitane, j’avais quand même une inquiétude, à savoir de la présence d’huiles essentielles. Je pensais, sûrement à tort, que les huiles essentielles pouvaient assécher le cheveu. Alors qu’en fait ici, elles jouent un rôle exclusivement aromatique. Et je confirme que le parfum de ces produits est divin !

Des formats solides

Je me suis aussi challengée sur le format « solide » des deux soins principaux, car je ne suis clairement pas adepte de soins solides en général. MAIS, je m’y suis faite assez rapidement, car le « shampoing solide pour cheveux abîmés » mousse généreusement. Je l’ai donc trouvé facile et agréable à utiliser. Il suffit de le frotter plusieurs fois entre les mains, et de commencer à masser le cuir chevelu en douceur.

Conclusion



Le « shampoing solide réparation intense aromachologie » est doux. Je confirme bien qu’il n’assèche pas les cheveux. J’ai mis 3 semaines à voir un résultat probant, à raison d’un lavage par semaine. Mes cheveux étaient bien plus souples, plus brillants aussi, et surtout moins rêches, notamment les pointes. Côté compo, de l’huile de tournesol pour la douceur, des acides aminés d’avoine pour réparer en profondeur, et 5 huiles essentielles : Angélique, Ylang-Ylang, Orange douce, Lavande et Géranium. Soit, une odeur gourmande et acidulée.

L’après-shampoing quant à lui possède les mêmes vertus hydratantes. Il sent aussi divinement bon, il est facile à utiliser également. On retrouve les mêmes huiles essentielles dans la formule. La marque conseille de le laisser poser 3 minutes. Personnellement, ayant les cheveux épais, j’ai tenté le 5/10 minutes et cela s’est très bien passé !

Les trois soins liquides qui composent la gamme « Réparation Intense Aromachologie ».

Je n’ai pas eu l’occasion de tester la totalité des soins liquides de la gamme « Réparation Intense ». Mais pour celles qui seraient intéressées, elle contient le shampoing (500 ml), l’après-shampoing (500 ml) et un masque (200 ml). Donc, si vous souhaitez vous offrir la routine complète, elle est proposée au prix de 104 €.

De mon côté, j’ai pu découvrir l’après-shampoing. De la même façon que pour les shampoings solides, il possède le même mélange d’huiles essentielles. Il est gourmand, sensoriel et tout aussi efficace. Lorsque je sèche mes cheveux, j’ai l’impression qu’ils sont plus hydratés. Ils ne crépitent pas et ont gagné en volume aussi.

La gamme « Réparation Intense » de L’Occitane prend soin des cheveux secs et déshydratés en leur apportant souplesse et douceur. Les amoureux d’huiles essentielles vont se régaler de son odeur intense. La marque a su se mettre à la portée de chacun en proposant des formats solides et non solides.