Girl Life – L’eau de parfum pétillante signé Rochas

Peut-être êtes-vous à la recherche d’une eau de parfum pétillante, tout en joie et légèreté ? « Girl Life » de Rochas est tout cela à la fois. J’avais envie de vous la présenter longuement, car elle vaut le détour. Sans oublier ce détail non négligeable : elle est rechargeable !

Parmi les parfums dits printaniers que j’ai pu découvrir ces derniers mois, « Girl Life » fait de loin partie de mes favoris. J’ai instantanément été charmé par son odeur vivifiante, fruitée notamment, qui apporte du pep’s au tout. « Girl Life » fait également preuve de subtilité et d’élégance. En effet, au fur et à mesure qu’il repose sur la peau, des notes florales s’invitent gaiement. Et notamment ce jasmin dont je raffole dans les compositions, et qui réussit à rééquilibrer le tout. Enfin, la vanille apporte du caractère grâce à son côté gourmand et boisé.

Girl Life « Le parfum qui célèbre la vie ».

Et pour celles qui sont curieuses de connaître les notes olfactives, les voici :

Note de tête : mandarine pétillante, baie rose et cassis

Note de cœur : jasmin et rose délicate

Note de fond : une vanille gourmande

Ce qui en fait un parfum aux multiples facettes : fruité, floral et gourmand. Et j’aime l’idée qu’il puisse répondre aux goûts de chacune. J’avais envie de faire une parenthèse sur l’esthétique du flacon que je trouve authentique. Le mot « Life » semble avoir été écrit à la main, cela apporte de la spontanéité et une touche d’insouciance au parfum. J’ai particulièrement apprécié le détail des écritures sur le bouchon, ce cœur adorable noué par une feuille d’arbre, très « Feel Good ».

« Girl Life » est une eau de parfum pétillante, elle un côté naturel que j’apprécie, notamment au printemps. J’ai aimé que Rochas propose des recharges, de façon à remplir les bouteilles à notre guise. Un joli geste pour l’environnement, bravo !