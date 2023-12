La sélection Clipper Teas pour l’hiver

Avec le froid qui s’est installé durablement, le retour des boissons chaudes est un véritable réconfort. Parmi elles, le thé et les infusions accompagnement agréablement nos journées. Je vous propose donc de découvrir une sélection Clipper Teas pour réchauffer votre hiver.

Clipper Teas, le compagnon emblématique des tasses fumantes

On vous en parle depuis très longtemps chez France Net Infos. Clipper Teas est une marque incontournable pour les thés et tisanes. Leur engagement pour la qualité des produits et pour l’environnement, ainsi que leur expérience de 25 ans, en font une référence dans ce secteur. C’est pourquoi je vous présente un thé vert et une infusion pour vous tenir au chaud cet hiver.

Sensational thé vert chaï bio

Le chaï est un de mes thés préférés. Il rassemble tout ce que j’aime : du thé, des épices et une bonne dose de réconfort. Alors quand j’ai eu l’occasion de tester le Sensational thé vert chaï bio de Clipper Teas, je savais d’avance que j’allais adorer. Évidemment, ça n’a pas loupé et je dois m’empêcher d’en boire à longueur de journée. La traditionnelle recette de thé chaï se fait avec du thé noir. Ici, nous avons droit à une version au thé vert, tout aussi délicieuse. L’idéal est de rajouter du lait ou une boisson végétale pour un côté lacté doux et réconfortant.

L’infusion bio Rooibos with a twist

Avec son packaging aux couleurs chaleureuses et au visuel réchauffant, cette infusion Clipper Teas sera votre alliée de l’hiver. Comme l’indique son nom, cette infusion associe le rooibos au gingembre, citron et extraits d’hibiscus blanc. Le gingembre créé un petit twist dans les saveurs pour relever légèrement cette boisson gourmande. Idéale pour commencer la journée avec un shot de bonne humeur ! Honnêtement, rien qu’à regarder la boîte, je me sens rassérénée et réchauffée ! L’infusion bio Rooibos with a twist est parfaite pour garder le cap durant la saison froide !