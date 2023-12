Fords Gin : l’élixir d’une tradition réinventée

Quand on pense à un gin qui transcende les frontières, évoque des voyages lointains, et incarne l’essence même des cocktails, une seule référence nous vient en tête. En effet, Fords Gin se distingue comme une véritable œuvre d’art distillée. Fondé par le visionnaire Simon Ford, ce gin réinvente la manière dont nous appréhendons cet alcool classique depuis 2012. France Net Infos a eu l’opportunité de le goûter, et c’est un cadeau idéal à mettre sous le sapin !

La naissance d’une tradition révolutionnaire

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le monde des spiritueux, Simon Ford a constaté le manque d’un gin dédié aux cocktails d’exception. Il s’associe alors à des maîtres du mouvement des cocktails artisanaux. Ensemble, ils ont réussi à décrypter le code de Fords Gin lors de la 83ème tentative. Aujourd’hui, cette recette exceptionnelle, élaborée à partir de neuf plantes soigneusement sélectionnées, est saluée comme le “Cocktail Gin”.

Fords Gin : un esprit qui traverse les continents

Né au cœur de Londres et disponible en France depuis 2021, Fords Gin a conquis les mixologues du monde entier. Ce gin, conçu en collaboration avec des barmen renommés, est une invitation à créer des recettes uniques à la maison. Il se veut un compagnon intemporel pour les professionnels et les amateurs éclairés. C’est aussi un produit très abordable pour se lancer dans la science unique de la mixologie.

Commençons par le commencement : le contenant. Dès que vous prenez en main la bouteille de Fords Gin, vous percevez son caractère unique. Conçue comme un outil pour le barman, chaque marque de hachage, chaque courbe ergonomique raconte une histoire. Elle incarne l’attention méticuleuse portée à chaque détail, allant au-delà d’un simple récipient pour renfermer du liquide. Pensée pour être inclusive, elle s’adapte à toutes les mains, des plus fébriles aux plus habiles. L’étiquette fait superbement honneur à l’histoire de cet alcool et à l’origine de tous les ingrédients qui le composent.

Saveurs aromatiques : un équilibre sublime

Les neuf plantes de Fords Gin proviennent de Joseph Flach & Sons Ltd, expert en importation de plantes depuis 1882. Ces ingrédients du monde entier confèrent à cet alcool une saveur audacieuse et équilibrée. C’est d’ailleurs ce qui en fait la base parfaite pour des cocktails classiques ou des créations originales.

Nez : Baie de genièvre, coriandre, racine d’angélique, agrumes, jasmin, avec une légère note de vanille en fond. Un nez vif et aromatique.

Bouche : Douce et légère, dévoilant des notes d’iris, de racine d’angélique, d’huile de baie de genièvre et d’agrume. Un final long, persistant et équilibré.

Cocktails à déguster au coin du feu

Pour cet hiver, Fords Gin propose deux idées de cocktails pour réchauffer vos soirées :

Fords Gin Rickey

Ingrédients :

50 ml Fords Gin

Jus d’un demi citron vert

90 ml d’eau gazeuse

Recette : Verser tous les ingrédients sur glace dans un verre, remuer, garnir d’une rondelle de citron.

Fords French 75

Ingrédients :

40 ml Fords Gin

20 ml jus de citron jaune

15 ml sirop de sucre

Champagne

Recette : Verser le jus de citron, le sirop de sucre et les 40 ml de Fords Gin dans un shaker avec des glaçons. Agiter, filtrer dans une coupette, compléter avec du Champagne, garnir d’un zeste de citron jaune.

Fords Gin transcende les frontières, créant une expérience sensorielle qui fait honneur à la tradition tout en la réinventant. Un hommage aux cocktails emblématiques du monde, cet esprit mondial vous invite à élever vos soirées avec élégance et style. Cheers !