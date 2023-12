De Neuville – Des gourmandises chocolatées pour Noël

À la rédaction de FranceNetInfos, nous sommes friands de chocolat, plus encore durant les fêtes de fin d’année. De Neuville propose une jolie collection que nous avons pu découvrir en partie : coffrets gourmands, moulages adorables, fritures aux trois chocolats et autres gourmandises.

De Neuville – Des chocolats de qualité française

Fort de son expertise, De Neuville propose des chocolats composés d’ingrédients qualitatifs visant à satisfaire les palais les plus exigeants. D’ailleurs, le beurre de cacao est la vedette de chaque recette. Important également, les chocolats sont sans huile de palme et de fabrication française. Si vous ne connaissez pas encore la marque, nous vous invitons à vous rendre dans l’une de leurs boutiques afin de découvrir l’étendue des produits proposés.

De Neuville – Une collection de Noël féerique



Festive, la collection de Noël De Neuville réserve de belles surprises. Nous avons particulièrement aimé les packagings cette année, avec ce rouge dominant et ces touches de doré qui habillent chaque coffret chocolaté. D’ailleurs ils sont nombreux, disponibles sous plusieurs formats et à des prix compétitifs. Ils se composent d’assortiments de chocolats plus gourmands les uns que les autres : plusieurs mendiants, des boules pralinées et de délicieux iconiques de la Maison.

Il y a aussi les moulages au chocolat que les enfants adorent. Et cette année, ils sont adorables. Ils pourront croquer dans un Joyeux Père Noël, le Renne de Noël, le Sapin de Noël, l’Ourson de Noël qui est juste craquant, un Bonhomme de neige au chocolat blanc, etc. Bien sûr, ils sont proposés au chocolat au lait, noir ou blanc. Il y en aura pour tout le monde !

Enfin, pour les plus gourmands d’entre nous, nous conseillons de goûter à leurs truffes au chocolat qui sont délicieuses. Il y a aussi les grands mendiants aux formes festives, les étoiles à la guimauve, les orangettes… Vous allez vous régaler !

De Neuville fait partie de notre sélection chaque année car leurs chocolats valent le détour. Et à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison veille à ce que la magie de Noël opère, en proposant des coffrets aux packagings festifs.