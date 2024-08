Le Comptoir du Bain x Miraculous – Des soins pour nos kids !

La jolie marque française Le Comptoir du Bain nous fait la surprise de sortir de sa zone de confort en proposant une gamme de soins dédiée aux enfants, en collaboration avec la licence Miraculous. Des produits à l’effigie de leurs héros préférés – Ladybug et Chat Noir – qui va apporter une touche ludique aux routines d’hygiène, on adore l’idée. Découvrez donc avec nous la gamme Le Comptoir du Bain x Miraculous !

Le Comptoir du Bain – Le savon de Marseille mis à l’honneur

Le Comptoir du Bain est une marque de cosmétiques que nous apprécions beaucoup chez FranceNetInfos à en croire le nombre de chroniques que nous leur avons consacrées. Il faut bien reconnaître qu’elle ne cesse de se renouveler en proposant des savons traditionnels de Marseille dans des senteurs variées. L’objectif ? Nous satisfaire au maximum ! Des odeurs aromatiques, sucrées, fleuries, fruitées… Il y en a pour tous les goûts. Plus important encore, les compositions sont propres, testées sous contrôle dermatologique, ce qui veut dire que les soins conviendront à toute la famille. Si vous ne connaissez pas encore la marque, n’hésitez pas à vous rendre dans votre pharmacie ou parapharmacie. Reconnaissable pour ses contenants de 500 ml, vous la retrouverez sûrement en tête de gondole à des prix défiants toute concurrence.

Le Comptoir du Bain x Miraculous – A l’aventure !

Quelle joie de constater que la marque a eu envie de s’intéresser à nos kids en proposant une gamme de soins funs en collaboration avec la licence Miraculous. Au programme, des produits à l’image même du dessin animé, pétillants et délicieusement parfumés, à l’effigie de Marinette et de ses acolytes. La gamme est plus que complète, puisqu’elle se compose de 16 produits, de quoi satisfaire nos bambins, et pour beaucoup, les motiver à prendre soin d’eux en rendant les moments d’hygiène ludiques.

Des savons Miraculous à collectionner

Vous ne rêvez pas, les enfants pourront collectionner des savons Le Comptoir du Bain parce que la marque a glissé des figurines Miraculous à l’intérieur ! Bon, il y a fort à parier qu’ils vont dévaliser le rayon de la pharmacie, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ne rechigneront plus à se laver les mains. Au-delà du côté ludique, les senteurs sont délicieuses et authentiques. En effet, l’autre force de la marque est de proposer des soins composés de 96 % d’ingrédients d’origine naturelle, rassurant donc pour nos kids qui ont une peau exigeante. Pour quel parfum vont-ils craquer ? Abricot, rose, poire, framboise, cerise, cola, vanille ou violette ?

Des gels douche 3 en 1 Miraculous

La marque a pensé à tous les parents qui peinent à motiver leurs enfants à prendre la douche. Là encore, Le Comptoir du Bain propose deux gels douche 3 en 1 à l’effigie des héros de Miraculous. Des soins pour le visage, corps et cheveux, pratique donc. Ils n’auront qu’à choisir le parfum qu’ils préfèrent : framboise ou poire. Et pourquoi pas les deux finalement ?

Des sticks lèvres à glisser dans la poche

Le Comptoir du Bain a eu envie de proposer des sticks lèvres pour nos kids. Ils sont au beurre de karité, pas de souci donc pour leur bouche sensible. Idéals donc en hiver, lorsque leurs lèvres seront gercées. Ils auront le choix entre 5 personnages et parfums : poire, framboise, cerise, cola et vanille.

Un shampoing démêlant 2 en 1

Enfin, Le Comptoir du Bain propose un shampoing démêlant 2 en 1 à l’effigie de Plagg et Tikki. L’odeur de vanille est gourmande, il n’assèche pas les cheveux, un autre plaisir ludique sous la douche.

Nos âmes d’enfant ne peuvent que valider cette collection Comptoir du Bain x Miraculous. Et les enfants seront d’autant plus séduits qu’ils n’auront qu’une hâte, retrouver leurs héros préférés sous la douche !