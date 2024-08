Hatier – Activités pédagogiques pour les enfants 4-6 ans

Les Éditions Hatier proposent des livres d’activités pédagogiques pour les enfants de tout âge. Nous avons eu l’occasion d’en découvrir quelques-uns destinés aux enfants entre 4 et 6 ans. Séduits, nous avions envie de vous les présenter plus en détail pour que vous puissiez vous faire un avis à votre tour.

Les livres d’activités Hatier – En route pour l’école

En vous rendant sur le site officiel d’Hatier, vous remarquerez qu’il existe un nombre incroyable de cahiers d’activités. Ils ont été pensés et conçus par des enseignants, conformément au programme selon le niveau de l’enfant : maternelle, primaire, collège, lycée et supérieur. Plusieurs séries de livres sont associées à cela : les cahiers d’exercices « Chouette » qui parcourent tout le programme, la collection « Bescherelle » propose des livres autour de l’histoire et des langues étrangères. Il y a aussi les « annabac » permettant de s’entraîner dans les conditions d’un examen, ainsi que « Les classiques Hatier » qui correspondent à des œuvres complètes pour collégiens, lycéens et élèves de BTS.

La collection Chouette pour la maternelle – Moyenne et Grande Section

Et c’est pour la collection « Chouette » que nous avions envie de nous attarder plus longuement. Sa force, proposer des cahiers d’exercices esthétiquement attractifs. Dans la majorité des cas, ils sont organisés sous forme de chapitre ciblé, permettant de s’attarder sur des thématiques précises. Et c’est précisément le cas pour les deux livrets que nous avons pu découvrir – dédiés à la grande section de maternelle – « Activités de Lecture » et « Activités de Maths ».

« Activités de Lecture – Grande Section » – 5/6 ans

Ce livre d’activités est dédié à l’apprentissage de la lecture. Il a été conçu par Albert Cohen et Jean Roullier, deux professeurs des écoles. Les enfants vont se retrouver au cœur d’univers qu’ils connaissent bien : la maison, le cirque, la ferme, la savane, etc. Une façon ingénieuse de les intéresser, facilitant également les échanges.

Au programme, 22 chapitres leur permettant de découvrir la lecture de façon ludique, grâce notamment aux exercices présents sur chaque double page. Des autocollants sont également dans le livret pour une lecture participative. D’autres activités sont proposées, telles que le coloriage et autres jeux amusants. Plusieurs abécédaires sont glissés dans le livre, n’hésitez pas à les décrocher pour que les enfants puissent les observer à tout moment de la journée.

Quelques exemples d’exercices : « Reconnaître les lettres d’un mot », « Reconnaître un son », « Couper les mots en syllabes », « Placer des mots par ordre alphabétique ».

« Activités de Maths – Grande Section » – 5/6 ans

Le livre d’activité dédié aux maths est construit de la même façon. Il a été créé par deux professeures des écoles, Florence Doutremépuich et Françoise Perraud. Au programme, 4 domaines d’apprentissage : Numération, Quantités, Espace, Logique et problème. Sans surprise, tout est parfaitement organisé. Quant aux exercices, ils sont ludiques, les enfants vont aimer les réaliser.

Quelques exemples d’exercices : « Et si on comptait jusqu’à 20 ? », « Exercices logiques », « Suites logiques », « Problèmes de partage ».

Si vous êtes à la recherche de bons livrets d’activités pour vos enfants en classe de maternelle, n’hésitez pas ! Les cahiers sont visuellement attrayants, les exercices sont faciles à comprendre même s’ils peuvent être compliqués à réaliser. Pour venir en aide aux enfants, Chouette Maternelle a glissé des conseils aux parents. Cela leur permettra de se sentir en confiance au fur et à mesure des chapitres.