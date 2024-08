Peter Pan de Kensington – Ed. Dargaud

Peter Pan de Kensington est un récit complet, de José-Luis Munuera, paru aux éditions Dargaud, fin août 2024. Un bel ouvrage inspiré librement du récit Le petit oiseau blanc, de James Matthew Barrie, dans lequel apparaît Penter Pan, pour la première fois.

Dans une chambre, une mère vient consoler son enfant qui pleure. Elle lui demande s’il a eu peur de l’orage. Puis, elle le rassure affirmant qu’il n’a rien à craindre puisque maman est là… Par la fenêtre, au-dehors, une ombre étrange, inquiétante, aux yeux luisants, observe la scène. La femme se retourne vers, la fenêtre et interpelle, comme si elle connaissait la personne. Mais l’ombre s’enfuit, s’envole… Toutes les villes habitées par des créatures humaines recèlent des lieux particuliers. Des endroits magiques où semble cohabiter ce qui est, ce qui n’est pas et ce qui pourrait être. A Londres, ce lieu correspond aux jardins de Kensington. Dans une allée des jardins, près d’une grille, un policeman et d’autres hommes autour se questionnent quant à corps d’une femme retrouvée morte. L’un d’eux demande s’il faut appeler une ambulance, tandis que le policeman pense que cela est totalement inutile !

Le récit est surprenant, offrant une approche bien différente que celle vue par Walt Disney. Ainsi, c’est avec deux scènes, un brin dérangeantes, que débute l’ouvrage. Ensuite, c’est la petite Maimie, perdue dans les jardins en pleine nuit, qui est à suivre. Elle va faire d’étranges rencontres, entre fées malicieuses et Peter Pan, entre autres. Le jeune garçon, s’il en est bien un, semble vouloir la garder avec lui, pour pouvoir jouer, mais la jeune fille est bien déterminée à retrouver son foyer, la chaleur de ses parents. La bande dessinée est merveilleuse, curieuse et intéressante, un peu inquiétante aussi. En effet, il y a le rêve, l’espoir, l’enfance, l’innocence, mais aussi la fourberie, le mensonge, le passé effacé, des ombres terrifiantes… Le récit reste poétique, malgré tout, offrant aussi une part de psychologie, avec deux mondes qui se confrontent, et deux êtres différents.

Peter Pan de Kensington est un récit graphique onirique et captivant, des éditions Dargaud. Une adaptation libre de Petit oiseau blanc, de James Matthew Barrie, dans lequel apparaît pour la première fois Peter Pan, un enfant qui vole la nuit, des fées contrariées, une drôle de reine…