Casio – Calculatrices ClassWiz : simplifier l’apprentissage des mathématiques

Lorsqu’on pense fournitures scolaires, les calculatrices Casio s’imposent comme indispensables au quotidien des collégiens/lycéens. Cette année, Casio s’est entouré d’enseignants et d’équipes R&D pour créer la gamme ClassWiz, et notamment deux nouvelles calculatrices qui visent à simplifier l’apprentissage des mathématiques : la Graph Light et la Graph Math+.

ClassWiz : Des calculatrices faciles d’utilisation & intuitives

Les deux nouvelles calculatrices de la gamme ClassWiz rejoignent l’existante fx-92 Collège qui suit les collégiens depuis plus de 30 ans. Elle épaule les élèves dans l’apprentissage des mathématiques de la 6ème à la 3ème grâce à son menu intuitif aux fonctionnalités uniques. Elle s’impose grâce à son ergonomie qui simplifie grandement sa prise en main. La fx-92 Collège est esthétiquement agréable avec ce jeu de couleurs sur l’écran qui permet aux élèves de comprendre chaque étape de leurs calculs.

Les petites nouvelles – On ne change rien ou presque !

La calculatrice Graph Light rejoint donc la gamme ClassWiz. Elle est destinée aux lycéens quelle que soit leur filière. Plus encore, pour ceux qui utilisaient la fx-92 Collège, puisqu’elle répond aux mêmes exigences. Elle est donc facile d’utilisation, notamment grâce à la navigation ClassWiz, avec ce regroupement utile des fonctionnalités via 4 touches : OUTILS, CATALOG, CONFIG et FORMAT. Une simplification qui permet aux élèves réfractaires aux maths de se sentir plus en confiance. Important également, la calculatrice ne possède pas de mémoire, pas de souci donc durant les épreuves du Bac, ouf !

Enfin, La Graph Math+ s’impose comme indispensable pour ceux qui bénissent les mathématiques. Elle va épauler les élèves durant toutes leurs études et sera d’un grand soutien pour comprendre et apprendre des calculs et concepts poussés.

En bref

La nouvelle gamme de calculatrices ClassWiz respecte l’ADN Casio, et on valide. En vous rendant sur le site officiel de Casio, vous découvrirez qu’elles disposent d’un émulateur nomade sur clé USB ou en ligne sur ClassPad Academy, gratuit pour les enseignants. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil !

Acheter les nouvelles calculatrices sur AMAZON.