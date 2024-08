Fais un vœu – Une aventure magique – Éditions Jungle

Partagez





Fais un vœu, un conte magique où la poussière du désert ouest américain cache bien des secrets.

La vie de la petite Avery, au milieu du désert, n’est pas des plus animées !! Mais tout va changer lorsqu’elle va trouver une lampe à pétrole dans la remise attenante de la station essence de son père !

Histoire complète jeunesse à retrouver aux Éditions Jungle le 22 août 24. (+7)

Le décor :

Une station essence sur le bord de la 66…

La seule station essence à des kilomètres d’un endroit habité où la foule se précipite. Ici, au milieu du désert, la seule animation, ce sont les voitures qui daignent s’arrêter pour faire le plein d’essence. Ou les nuages qui passent au-dessus de la tête de la jeune Avery.

Mais qu’est-ce donc ? Une voiture est en approche ! Comme Papa répare le toit de la station, il appelle sa fille pour faire le boulot : remplir d’essence le réservoir des seuls visiteurs du jour.

Avery laisse donc sa « passion » du moment de côté ! La magie. À l’aide d’un chapeau, de cartes et d’une cape, elle avait trouvé de quoi s’occuper. Mais les clients attendent.

Les deux femmes sont juste assez causantes pour dire des trucs vexants ! Déjà, elles se moquent de son accoutrement malgré ses explications. Puis, tandis que la conductrice va aux toilettes de la station, l’autre continue de poser des questions à Avery. Après un bref échange entre les deux gamines, elle tente un tour de magie. C’est le flop complet, et sans rien avoir demandé, la petite Avery se fait méchamment rabaissée.

Heureusement, Papa est là pour lui remonter le moral, une fois que les deux pestes décollent vers la ville. Et comme il part faire une course chez un pote lui aussi, Avery se retrouve seule. Juste le temps d’aller dans la remise, de constater que l’ampoule est grillée, et de tomber sur une lampe à pétrole en cherchant des ampoules neuves !!!! Une aubaine, … Peut-être ?? Ou le commencement d’une grande aventure !!!

Le point sur la BD :

Un one shot tout droit sorti d’un écran, publié aux Éditions Jungle ! Le style de Jeff Victor entre jeux vidéo et animation nous projette dans une ambiance ouest américaine, où la chaleur et le sable sont plus nombreux que les humains !!! Sa petite protagoniste est absolument craquante avec son style garçon manqué, très américain, et sa bouille d’amour toute ronde comme la plupart des personnages de son histoire. On peut penser à un conte des mille et une nuit, où la magie permet de convenir d’une aventure familiale et d’une « recherche de ces origines » !! L’aventure s’axe autour de la découverte surprenante de la jeune héroïne et de son courage pour retrouver une personne qu’elle a jadis perdue. Elle doit, pour cela, affronter des créatures dans un monde de magie, avec des amis qu’elle rencontre.

L’auteur dépeint un lien père/fille particulièrement chaleureux et affectif, comme le déroulement de son récit. Fais un vœu mixe la quête de la connaissance de soi à travers une aventure fantastique absolument ingénue et douce.

La conclusion :

Une drôle d’aventure magique pour retrouver un être cher et comprendre d’où on vient !! Fais un vœu aux Éditions Jungle rassemble une histoire d’amour, d’amitié, mais aussi une belle histoire de famille. On se prend d’affection pour cette gamine solitaire, par la force des choses, et pour sa quête fantastique afin de découvrir ses origines. Parfait pour les petits rêveurs comme pour les grands !