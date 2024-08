Bopy – Des chaussures confortables et tendance pour nos kids

Bientôt la rentrée scolaire ! Il est temps de boucler nos achats pour veiller à ce que nos kids ne manquent de rien le jour J : cartable, fournitures, etc. Sans oublier, LA tenue de la rentrée avec les shoes qui vont bien. Mon choix s’est logiquement porté sur la marque Bopy qui propose des chaussures confortables et tendance à la fois. Déjà cliente de la marque depuis des années, j’avais hâte de vous en dire un peu plus à son sujet !

Bopy – L’exigence au service du bien-être des petits

Bopy fait partie de ces rares marques qui proposent des chaussures au confort indiscutable. L’idée étant que les enfants se sentent à l’aise pour faire leurs premiers pas, pour crapahuter, marcher et courir sans risquer de se blesser. Comment ? En respectant la forme de leur pied – de fin à large – en proposant des matières luxueuses, souples et confortables. Cerise sur le gâteau, la jolie marque française ne lésine pas sur le design des chaussures. Les modèles sont canons, que ce soit pour les filles ou les garçons. Les plus grands seront d’ailleurs ravis de choisir leur modèle préféré !

Les chaussures qu’elle propose vont du 16 au 41. En vous rendant sur le site officiel, vous découvrirez la nouvelle collection. Au programme, plusieurs modèles de sandales ainsi que de jolies paires de baskets.

Je fais partie de ces mamans obsédées par le confort des chaussures pour les enfants. Et je valide les valeurs de la marque Bopy, parce qu’elle a eu envie d’épauler les parents qui peuvent parfois se sentir perdus lorsqu’il s’agit de chausser leurs enfants durant les 5 premières années. D’ailleurs, voici les conseils prodigués par Bopy, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil !

Une rentrée tendance ? Piochez dans ma sélection !

Les amis, si vous recherchez de jolies chaussures pour la rentrée de votre bambin, vous êtes au bon endroit. La nouvelle collection est superbe, elle regorge de sandales basiques très confortables pour les tout-petits notamment. Il y a aussi des sandales pour les plus grands, de loin mes préférées. Et j’avais justement envie de vous montrer mes deux modèles coup de cœur qui feront leur effet à la rentrée.

Et si le beau temps n’est pas au rendez-vous, pas d’inquiétude, de jolies baskets sont aussi de la partie !

La sandale « Europa Argent »

J’adore ce modèle parce que je le trouve classique et pourtant fashion avec ces deux coloris pailletés : « Argent » et « Saumon ». J’aime le détail des boucles qui permet d’agrandir ou serrer la chaussure selon la forme du pied de l’enfant. La semelle intérieure est souple, en cuir vachette, hyper confort. Les chaussures sont proposées du 24 au 35. Cerise sur le gâteau, elles possèdent un scratch qui permet à l’enfant de se chausser et de se déchausser seul. Pas d’inquiétude, le scratch est solide, le top du top !

Son prix : 46.80 € en promotion sur le site en ce moment.

La sandale « Eberta Or »

Cette paire est adorable également, un peu plus habillée, et pour autant, très confortable. J’aime ces sandales parce que le scratch à l’avant est réglable. Appréciable, puisque adaptables !

Son prix : 50.24 € en promotion sur le site en ce moment.

Côté boy, nos petits mecs auront du choix également. Ma paire préférée est intemporelle je trouve, il s’agit du modèle « Edouarvel Olive ». D’autres coloris sont proposés : Cognac, Rouge et Banane.

Des baskets pour la rentrée ? Indispensable !

La rentrée scolaire présage de longs mois à courir partout dans la cour de récréation ! Bopy propose de superbes modèles, tout aussi confortables. Mon modèle préféré : la paire « Saba Doré » que je trouve hyper tendance avec ce mélange de sequins, de cuir et de daim. Sans oublier l’inscription « Play & Fun » sur le côté de la semelle, bien pensé ! Son prix : 72.80 € sur le site officiel.

Vous l’aurez compris, Bopy fait partie des marques que j’affectionne tout particulièrement pour chausser ma crevette d’amour. Et vous ? Pour quel modèle allez-vous craquer ?

Bonne rentrée avec Bopy !