The FRIENDS Experience – Plongez dans l’univers de la série !

The Experience – Après un énorme succès à l’étranger, l’expérience immersive sera en première européenne à Paris. C’est l’occasion de se retrouver dans la cuisine de Monica, mais également autour de la fontaine et sur le mythique canapé orange de FRIENDS. Billetterie ouverte le 21 septembre 2022 !

The FRIENDS Experience

Paris-Expo Porte de Versailles

À partir du 21 novembre 2022

BILLETTERIE OUVERTE LE 21 SEPTEMBRE À 9h

Après avoir rencontré un vif succès à Boston, Chicago, Atlanta, Dallas… actuellement à Toronto et New York, la cultissime parmi les cultissimes, la série des années 90 FRIENDS débarque en expérience immersive à Paris et en 1ère européenne ; The Friends Experience.

ENTRE DANS L’UNIVERS DE FRIENDS

Les fans de la série FRIENDS pourront vivre les moments forts de la série iconique. Les visiteurs pourront également revivre d’autres moments phares de la série : se retrouver devant la porte de l’appartement de Rachel et Monica, se relaxer dans les deux fauteuils de Joey et Chandler, ou aider Ross à faire passer le canapé dans la cage d’escalier. Tout l’univers du Central Perk sera également créé avec le légendaire canapé orange.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION



BILLETTERIE OUVERTE LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 9h => ICI

Expérience ouverte partir du 21 novembre 2022

Pavillon 2.1, Paris Expo, Porte de Versailles, 1 Pl. de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France

En ligne : https://paris.friendstheexperience.com

Heures d’ouverture (sessions disponibles toutes les 15min) : Du lundi au jeudi : de 10h à 18h30 (dernière entrée à 18h). Du vendredi au dimanche : de 10h à 21h30 (dernière entrée à 18h). Accès privé : les samedis de 10h à 10h45

Durée : la visite dure environ 1h

Âge requis : ouvert à tous