FLOWERTRIP – Nuit Blanche – 1er octobre prochain

FLOWERTRIP – Exposition immersive en réalité augmentée imaginée par l’artiste Constace Valero, suivie d’un DJ Set pour sublimer l’exposition “Faut-il voyager pour être heureux“. Une programmation gratuite et festive pour la Nuit blanche 2022 à la Fondation EDF à Paris.

FLOWERTRIP

NUIT BLANCHE 2022 – FONDATION EDF PARIS

Actuellement la Fondation groupe EDF présente Faut-il voyager pour être heureux ? Une exposition inédite en France sur la thématique du voyage. Pour l’occasion de la Nuit Blanche 2022, le public sera invité à découvrir FLOWERTRIP un jardin onirique, imaginé spécialement par l’artiste Constance Valero, présente pour l’occasion

Invitant les visiteurs à se questionner sur le voyage aujourd’hui, l’exposition aborde des sujets d’actualité, comme la mobilité repensée à la suite de la crise sanitaire, les enjeux environnementaux de la préservation des écosystèmes et du changement climatique, ou encore les migrations contraintes et l’exil. C’est aussi une invitation au plaisir et à l’émotion pour découvrir d’un autre œil l’univers du voyage. Près d’une cinquantaine d’œuvres – installations, peintures, vidéos ou encore photographies – évoquent ces questions majeures. En présence de Constance Valero, créatrice de l’expérience 2e étage de la Fondation.

FLOWERTRIP – NUIT BLANCHE 2022

Dès 19h, le public sera invité à découvrir un jardin onirique, imaginé spécialement par Constance Valero, présente pour l’occasion. À partir de 21h30, la Fondation groupe EDF convie les pépites de la scène électronique : Darius, Didi Han et Dabeull, pour un DJ Set exceptionnel.

CONSTANCE VALERO

Constance Valero est une artiste de 24 ans. Sa pratique, numérique en majorité, via les médiums de la réalité augmentée comme virtuelle, vise à créer des mondes immersifs pour le spectateur : de l’immersion macro, comme dans Projet MC1R, en collaboration avec Dana Fiona-Armour, présenté à la Biennale de Venise et la Collection Lambert, ou dans De Nectar et d’Ambroisie, pièce en réalité augmentée, présentée dans le cadre du parcours privé de la FIAC 2021, pour Guerlain, au voyage monumental : Japosta, coréalisé pour la première édition du Palais Augmenté.

Avec Flowertrip, elle propose une expérience onirique flirtant avec les limites de l’intangible. Voyage floral en réalité augmentée, qui s’offre comme une pause aux spectateurs, un safe space communiquant avec le rêve, ou n’importe quel environnement interne et éthéré.

PROGRAMME du 1er octobre 2022 – NUIT BLANCHE

19h00 – 21h30 Flowertrip 21h30 – 1h00 DJ Set : Warm-up DJ : Cosmoconection Dabeull | Roche Musique I 21h30 – 22h45 https://www.instagram.com/dabeull/ Darius | Roche musique I 22h45 – 0h https://www.instagram.com/darius.music/ Didi Han | Roche Musique / Thirsty !!! I 0h00 – 1h00 https://www.instagram.com/didi_han_/

INFORMATIONS PRATIQUES

Fondation groupe EDF – 6 rue Récamier – 75007 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles.