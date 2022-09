Ratures indélébiles – Errances pulsionnelles aux Éditions Jungle

Juliette rentre en 4ème. Malgré une bande d’amies assez soudée, elle va subir une montée en puissance effarante de haine de la part de ses camarades. L’apparition de « Ratures indélébiles » qu’il va falloir cacher, va signer son mal-être profond, mais pas que…

Un one shot mettant en scène cette transition « enfant/adolescent » où toutes les déviances quasi-psychotiques peuvent apparaître en quelques minutes.

Disponible aux Éditions Jungle depuis le 15 septembre 22.

Le décor :

Un collège. La rentrée des classes.

Juliette et Mathilde, deux amies d’enfance, arrivent en même temps au collège pour cette nouvelle année. Après avoir rejoint Emmeline et Agathe, les deux autres membres de leur « troupe », il est temps de savoir si elles seront ensemble. Les discussions vont bon train. Chacun observe les vêtements de l’autre. Compare son emploi du temps afin de trouver un moment ensemble. Commence à juger et à raconter les derniers potins entendus. Même si certaines ne cautionnent pas de déjà colporter des histoires qu’on « raconte ».

La journée se passe sans accros, et, le soir, Juliette fait le chemin du retour à la maison avec sa meilleure amie, afin de faire les devoirs ensemble comme à l’habitude.

Et, comme elle est seule la plupart du temps, cela lui permet d’avoir de la compagnie. Entre une mère très prise par son travail à l’hôpital, avec des horaires trop compliqués. Et un frère qui déserte régulièrement le foyer familial pour être avec ses amis/es, la famille a plutôt un goût de solitude.

Tout se passe pour le mieux, jusqu’au jour où Mathilde tombe amoureuse et commence à délaisser Juliette.

Très bonne élève, celle-ci commence à ressentir la jalousie et à subir les moqueries des autres collégiens. D’abord, ce sont de petites mesquineries sans conséquences, mais, très vite, une montée en puissance de haine, accentuée par les réseaux sociaux, détruisent petit à petit, la pauvre Juliette…

Le point sur la BD :

En tant que parents, on est jamais assez prudent et à l’écoute de ses enfants. Car on espère faire au mieux pour eux, mais on ne sait finalement jamais si cela correspond à ce qu’il espère le mieux pour eux. Aurelle Gaillard exprime, dans ce one shot aux Éditions Jungle, avec beaucoup de vérités, le passage enfant/adulte de cette classe transitoire qu’est la 4​ ​ème. Elle met l’accent sur l’évolution de l’adolescent et sur cette transition comportant quelquefois des déviances sadiques et cafardeuses.

Car, oui, tout le monde est déjà passé, avec plus ou moins d’intensité, par ce stade. Harcelé/e ou harceleur/se. Ou tout simplement en mode silencieux, par crainte de représailles ou par manque d’intérêt pour la personne.

Camille K. dégrade le tout en palette de violet, une couleur rare dans le milieu naturel. Mélange de rouge et de bleu, un peu comme les « Ratures indélébiles » de cette jeune fille meurtrie, qui rentre insidieusement dans une spirale d’exclusion et de haine.

La conclusion :

Bien évidemment, de telles œuvres sont indispensables pour nos semi-adultes, afin de les sensibiliser, et de leur permettre de sortir de ce cercle vicieux, dangereux. Ratures indélébiles aux Éditions Jungle, signe une nouvelle œuvre qui trouvera sa place sur les étagères des bibliothèques scolaires, et des chambres de nos enfants.

D’abord, pour qu’ils ne se sentent concernés, et qu’ils comprennent qu’il faut agir vite. Ensuite, parce qu’ils y trouveront en fin de lecture, tous les numéros, les adresses des professionnels à contacter en cas de problèmes.

Une lecture poignante, mais toujours plus que primordiale pour libérer la parole et les corps !