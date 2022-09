Christophe Alévêque “Vieux Con ?” au Café de la Gare

Partagez





Vieux Con ?, Christophe Alévêque avec ses mots sans détour et son humour décapant, a décidé de lutter contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée. La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limites, lui non plus.

“Vieux Con ?” de Christophe Alévêque

Nouveau spectacle à partir du 4 octobre tous les mardis à 21h

Au Café de la Gare

Christophe Alévêque est de retour avec son spectacle Vieux Con ? dès le 04 octobre à Paris. Après le Théâtre du Rond-Point, nous pourrons le retrouver tous les mardis à 21 heures dans la salle mythique du Café de la Gare, pour un rendez-vous hebdomadaire.

Avec son humour décapant, sans faux semblant, Christophe Alévêque tente d’expliquer le monde à son petit dernier. Un monde pasteurisé et anxiogène où l’on vous sauve la vie en la pourrissant. Il en a marre et le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons Modernes », en réponse à la dictature molle d’une pensée tiède. Irrévérencieux, Alévêque l’est sans aucun doute, mais avec talent, panache et goût du risque, lui qui a pour adversaires toutes les formes de superficialité et d’aliénation contemporaines. Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocensure, ni censure du tout. INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS

À partir du 4 octobre 2022, tous les mardis à 21h

Café de la Gare – 41 rue du Temple Paris IVe

En ligne : www.cdlg.org

Tarif unique : 26 euros

Durée : 90 minutes