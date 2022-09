Les pissenlits – Ed. Sarbacane

Les pissenlits est un album de Nina Six, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2022, un brin nostalgique. La bande dessinée présente une tranche de vie de Nina, fillette de neuf ans, qui part en colonie de vacances, découvrant l’amitié, l’aventure…

Deux minibus avancent sur une petite route. A l’intérieur, une jeune fille chante assez fort et cela agace un camarade. En effet, il fait remarquer à Camille qu’elle est chiante ! Le garçon dormait… Mais la jeune fille ne se laisse pas faire, et lui répond immédiatement. Une animatrice intervient, pour calmer les deux enfants. Elle rappelle également, qu’ils sont bientôt arrivés, qu’il faut patienter. Soudain le minibus s’arrête, il a heurté quelque chose. Tout le monde s’étonne et sort, pour savoir ce que c’était et ce qui se passe. Devant le véhicule, un petit chien reste à terre, il est inerte. Pierre-Antoine ramasse l’animal, et demande à Marie de bien vouloir conduire, tandis qu’il gardera le chien dans ses bras. Arrivé au camping, il cherche de l’aide ou le propriétaire du chien… C’est à ce moment-là que Camille adresse la parole à Nina.

Une rencontre, des jeux partagés, puis des moments, pour devenir, au fur et à mesure des jours qui s’écoulent une amitié naissante entre les deux jeunes filles. Il y a aussi d’autres rencontres qui vont rythmer cet été et cette colonie au camping des pissenlits. Le ton est plaisant, un brin nostalgique, avec des musiques des années 2000, Zidane et son fameux coup de boule… Des rappels, des références, dans cette bande dessinée, qui font sourire, tout comme l’été de la jeune Nina. Elle va vivre quelques expériences incroyables, comme une aventure, qui vont la toucher, la faire grandir. Le récit est aussi amusant et doux, avec ces souvenirs d’enfance. Le dessin est assez simple, plutôt sommaire même, mais ce qui captive est le choix des couleurs et l’aquarelle. Le graphisme et surtout les teintes, font la beauté de cet ouvrage, qui offre des planches intéressantes à découvrir.

Les pissenlits est un roman graphique, et le premier, de Nina Six, paru aux éditions Sarbacane. Un album captivant, nostalgique, qui rappelle les souvenirs d’enfance, les colonies, les rencontres, les amitiés qui se forment, les aventures qui font grandir…

