Trillion Game tome 1 : une ascension inespérée aux Éditions Glénat Manga 

Après plusieurs échecs d’emplois, deux jeunes hommes, que tout oppose, vont entrer dans le « Trillion game ». Leur objectif : se servir du bagou du « roi des égocentriques ». Et des neurones du plus cérébré des deux, pour pouvoir acheter tout ce dont ils rêvent ! Ça vous dirait de savoir comment gagner un trillion de dollars ?? C’est par ici !!!!

Un premier tome de ce seinen ​au rythme ​effréné aux éditions Glénat Manga paru le 07 septembre 22. (+13)

Le décor :

Présent. Tokyo, Odaïba , un immeuble…

Gaku se souvient, de ses années lycées et de son angoisse à se retrouver dans le milieu du travail. Car, comme tout bon « geek », ce jeune homme est toujours aussi discret, timide et complètement asocial !! Pourtant, son talent est immense. Et, lui qui rêvait d’une vie simple, avec un foyer en toute simplicité et douillet, se retrouve propulsé dans un des bâtiments les plus cotés d’Odaïba. Peu de monde peut prétendre à avoir une place sur cette île artificielle dans la baie de Tokyo, permettant aux entreprises et entrepreneurs les plus prisés de s’installer pour promouvoir leur business.

Et, pourtant, il semble que Gaku et Haru, deux amis de lycée, que tout oppose soient finalement devenus des personnalités entrant dans le classement des 10 plus riches personnes de la planète !!!!

Flash-back. Dernière année de collège.

Tandis que Gaku complètement apeuré observe la scène, Haru, un grand gaillard, vient de lui sauver la mise. Quelques agresseurs gisent sur le sol inanimé. Et Haru, triomphant, se tient debout au milieu des corps !!

Il embarque soudainement Gaku par le col, et l’entraîne dans une fuite effrénée. Une des premières fois où le jeune geek rencontre celui qui va devenir son partenaire. Déjà, à cette époque, Haru est calculateur et débrouillard !! Il n’a peut-être pas beaucoup fait d’études, mais son ego surdimensionné et sa confiance en lui, lui permettent de se sortir de toutes les situations…

Une drôle d’équipe pour commencer une ascension hallucinante vers la gloire…

Le point sur le manga :

L’argent, la gloire, et …. la malice !!!! Les deux protagonistes que Riichiro Inagaki nous file dans les pattes dès les premières pages, n’ont pas fini, de nous passionner !! L’un d’eux, timide à souhait, le genre de type qui bégaye dès qu’il y a du monde. Incapable de communiquer correctement et de se mouvoir dans la mangrove citadine. De l’autre, un « renard » de première qui n’a peur de rien et surtout pas de ne pas avoir confiance en lui !!!! Duo étonnant et explosif, qui nous permet d’apprécier grandement le récit, et ce challenge. Parvenir à trouver un trillion de dollars en partant de rien, pour fonder leur future entreprise.

Les embûches s’enchaînent, car n’oublions pas que dans les hautes sphères, les « requins » attendent et protègent de pied ferme leur intérêt dans ce Trillion game.

Ryoichi Ikegami accentue chaque expression et chaque challenge, par des gros plans sur les visages. Les expressions. Ainsi que des découpes complètement hirsutes. Ambiance suspense, charme et adrénaline sont les maîtres de ce seinen aux Éditions Glénat Manga.

La conclusion :

Un trillion game haletant, virtuose, que les auteurs nous balancent de façon magistrale dans ce premier tome aux éditions Glénat Manga. On entre totalement dans le « combat » des personnages pour comprendre comment ils sont arrivés au sommet, dans ce monde d’une cruauté et d’une élégance sans pareille !!!

Ce n’est pas Amour, gloire et beauté, mais Challenges, Ruses et Dollars !! Assez prenant et passionnant comme thème !