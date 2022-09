La chevaleresse : une épopée identitaire aux Éditions Jungle RamDam

L’histoire d’Héloïse, élevée comme les filles de sa caste, à avoir de bonne manière et se marier en ces temps moyenâgeux. Malheureusement, sa passion n’est pas de prendre un époux, mais de prendre les épées et de devenir « La chevaleresse » !!!!

Une épopée en quête d’identité, pour bousculer toutes les limites d’un univers bien trop restreint à son gout.

Ce one shot est disponible le 15 Septembre 22, dans la collection étonnante RamDam chez Jungle !!!

Le décor :

Une place centrale… Moyen-âge.

La jeune Héloïse, les yeux bandés, tente d’attraper les enfants qui chahutent autour d’elle ! Mais, à ce jeu-là, elle est toujours la gagnante grâce à sa rapidité instinctive, même en étant « aveugle ». Après les galeries des autres enfants, qui en ont marre de la voir trop souvent gagner, ils observent les chevaliers en armures qui se dirigent à leur entraînement.

Un rêve pour la jeune Héloïse qui souhaiterait tellement pouvoir porter les armes et savoir les manier. Son père, le comte, a pourtant d’autres projets pour elle. Et sa mère est si honteuse d’avoir une fille dont les manières paraissent éhontées. Aussi, la jeune fille est vite remise à la place qui lui incombe : être prête à faire la discussion aux filles du Duc qui arrivent bientôt.

Malgré tout, le jour où elle s’entraîne munie d’un bâton, près du maître d’armes dispensant ses cours, celui-ci la remarque. Et décide de lui porter un intérêt soudain. Jamais il n’avait vu un de ses élèves agiter son épée avec autant d’ardeur.

Aussi, il lui propose de l’entraîner en secret. Un pas vers son rêve le plus cher, mais aussi vers une quête inattendue pour son avenir…

Le point sur la BD :

Comment ne pas succomber à cette première de couverture, et ce visage fier et décidé, surmonté de son armure ?! On ressent immédiatement la détermination de la protagoniste principale, et les illustrations de Titouan Beaulin, accompagnent avec une fluidité des lignes et des corps, tout le récit d’Elsa Bordier.

La chevaleresse se déroule dans un passé moyenâgeux, où les femmes devaient se limiter à leur sort de femmes, et n’avoir pas plus d’ambitions. Les auteurs nous parlent alors de désinhibition, de genre, mais aussi de cette peur et de ce rejet ancestral des « femmes » : trop savantes, trop belles, trop ambitieuses… Souvent bannies, ou se cachant pour « vivre » naturellement leurs vies et/ou leurs rêves !!!

Les protagonistes s’inversent les rôles masculin/féminin, actif/passif, victime/sauveur, pendant tout le déroulement du récit.

Une bien jolie quête aux Éditions Jungle RamDam, qui bouscule les réalités idylliques, en nous rendant une héroïne forte, plus d’actualité qu’on ne le pense !!!

La conclusion :

Cette collection RamDam aux Éditions Jungle, nous étonne à chaque fois grâce à l’éclectisme de ses publications.

La chevaleresse rend un précieux hommage aux combattantes acharnées et passionnées, que le patriarcat d’antan rejetait totalement. Aux « femmes médecins » reconnues comme « sorcières de mauvais augure”. Aux femmes tout court et à leurs désirs déployés sans que personne ne projette ses craintes et ses fantasmes sur leur « genre « souvent reconnu comme “déviant”.

Une vision symbolique de la liberté d’exister en tant que femme ​ou homme ​sans contraintes ou carcans !!!