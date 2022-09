19 jours sans Noa – Ed. L’école des loisirs

19 jours sans Noa est un roman d’Anne-Gaëlle Balpe, illustré par Clémence Monnet, de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs. Un livre de plus de 250 pages, paru en août 2022, qui présente une aventure fantastique, étrange, une quête initiatique.

Cosmo sort la tête de la tente et affirme qu’il fait chaud ! Sa sœur lui répond, de mauvaise humeur que c’est normal qu’il fasse chaud et qu’il répète ça tous les matins. Cosmo continue quand même, disant qu’il pense qu’il fait tout de même plus chaud qu’hier. Il explique aussi qu’il est important de faire ces petites différences, lorsque l’on vit ici. Il attrape un bidon, un grand chapeau de paille, chausse ses sandales, avant de graver un trait sur une planche de bois. Il y avait maintenant dix-huit petits traits. Cela faisait dix-huit jours que leur frère était parti chercher des dattes. Dix-huit jours qu’ils étaient seuls, sans leur frère…

Cosmo et Salma attendent le retour de leur frère, mais cela fait déjà dix-huit jours que Noa n’est pas revenu. Cosmo se rend au puits, mais une tempête de sable s’annonce bientôt. Le jeune garçon se met à l’abri dans un terrier, et bascule alors dans un monde étrange… Le roman est curieux, fantastique, parfois merveilleux, parfois effrayant. Une grande aventure s’annonce alors pour Cosmo qui part, dans ce monde, à la recherche de son frère. La lecture est plaisante, l’aventure palpitante, entre magie et fantastique, avec cette quête dans un monde étrange curieux et parsemé de danger. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit, invitant les jeunes lecteurs à s’immerger un peu plus dans l’histoire.

19 jours sans Noa est un roman jeunesse, de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs. Une histoire fantastique, une quête initiatique, pour Cosmo tombé dans un monde étrange, où il est persuadé de retrouver son frère disparu depuis plusieurs jours.

