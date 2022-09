Eau Soilogne – Une première Cologne de soin pour Petit Bateau

C’est officiel, la marque française Petit Bateau se lance dans le grand Monde du cosmétique avec une première eau de Cologne nommée Eau Soilogne. Tout en discrétion, elle va habiller les enfants d’une délicate odeur de propre toute la journée.

Eau Soilogne – Une eau douce et florale

Petit Bateau est une marque plus qu’engagée auprès des enfants depuis bien des années. Elle a récemment eu envie de s’investir davantage, en leur proposant une eau de soin sans alcool et hypoallergénique. Formulée sans parfum, elle est composée de 97 % d’ingrédients d’origine naturelle. Soit, une Cologne non agressive sur la peau délicate de bébé qui va participer à les envelopper d’une bulle de douceur dès la naissance. Il était donc important pour Petit Bateau que l’eau de soin soit irréprochable dans sa composition. Et c’est le nez Karine Dubreuil qui a imaginé cette eau de Cologne en s’inspirant de ses propres souvenirs d’enfance. Elle avait envie d’une senteur qui rappelle de joyeux souvenirs, un hommage à la nature également.

Notes olfactives

L’eau Soilogne fait partie de ces parfums qui sentent le propre, une petite odeur florale que les enfants vont apprécier pour sa discrétion.

Elle se compose de 3 eaux florales bio, à savoir :

L’ eau florale de Calendula connue pour ses vertus apaisantes, idéale donc pour les peaux sensibles

connue pour ses vertus apaisantes, idéale donc pour les peaux sensibles L’ eau florale de Bleuet qui calme les peaux les plus sensibles

qui calme les peaux les plus sensibles L’eau florale de Camomille qui prend soin des peaux les plus exigeantes

Mon avis sur Eau Soilogne

Je suis ravie d’avoir découvert la première eau de soin de Petit Bateau. Et pour une première, je dois bien reconnaître qu’elle est réussie. Lorsqu’on vaporise la brume sur le bras de bébé, elle est vaporeuse, ne sèche pas instantanément, il s’agit donc bien d’une eau de soin. J’ai beaucoup apprécié son packaging marin et cette bouteille épurée, facile à manipuler par les plus grands. Je confirme qu’elle sent bien le propre, sûrement la fleur de néroli qui ressort clairement. Son odeur est discrète pour bébé et rassurante pour maman. J’apprécie forcément le Made In France. Enfin, je trouve ça chouette que les enfants aient leur propre parfum sans alcool.

Eau Soilogne est un parfait équilibre entre eau de Cologne et parfum. Elle se dépose sur la peau d’un enfant telle une caresse pour le plus grand plaisir des parents qui auront l’impression de retourner en enfance.