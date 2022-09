Green Class, le quatrième tome, L’éveil

L’éveil est le quatrième tome de la série Green Class, de Jérôme Hamon et David Tako, paru aux éditions Le Lombard, fin août 2022. Une bande dessinée pleine de rebondissements, qui présente la suite des aventures d’un groupe de jeunes gens pris dans le chaos…

Beth court, elle s’élance dans un labyrinthe de rochers. Elles retrouvent ses deux amies. Mais ces dernières sont faites prisonnières, elles ont les mains sur la tête et quelqu’un les tient en joue. Beth ramasse une pierre et s’élance. Elle court de nouveau, pour ne pas être surprise, pour frapper à la tête le geôlier. Lina et Naïa se retournent et découvre Beth. Elles sont surprises et soulagées, mais se demandent où sont passés les mecs. Beth explique que les garçons ont été capturés… Naïa vérifie si l’homme à terre est vivant, mais Linda prend l’arme et lui met une balle dans la tête ! Beth est surprise, elle ne comprend pas, Naïa prend sa défense, expliquant que tout cela est de sa faute, qu’elle n’aurait jamais dû les embarquer là-dedans… Naïa affirme qu’ils doivent dire la vérité à Jane et aux Human first, car avec leur aide, ils auront peut-être une chance.

Le récit est bien rythmé, n’offrant que très peu de moments de répit à nos jeunes héros. Ainsi, le groupe disloqué tente de se retrouver et d’échapper à différentes menaces. Ils savent aussi qu’ils doivent affronter et arrêter Lyauthey, pour sauver l’humanité. Les filles se séparent de nouveau, pour sauver les garçons et aller chercher de l’aide. Les dangers sont nombreux et les rebondissements également, dans cette bande dessinée plaisante à découvrir, cadencée, révélant toujours plus les caractères des adolescents, mais aussi ce qui se trame avec l’ouverture d’un portail, vers un autre monde. L’aventure, la science-fiction et l’action s’entremêlent parfaitement dans ce récit captivant. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait dynamique et fluide, moderne et rond, offrant de belles planches à découvrir.

L’éveil est le quatrième tome de la série, de science-fiction et d’action, Green Class, des éditions Le Lombard. Un album surprenant et captivant, dans lequel se poursuivent les aventures d’un petit groupe d’adolescents, qui tentent de survivre et de sauver l’humanité, entre autres.

